COPE
Podcasts
Plasencia - Malpartida
Plasencia - Malpartida

Muere Juan Ángel Ferrer, del restaurante Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia

El querido hostelero placentino no ha podido superar las graves heridas sufridas tras ser arrollado por una furgoneta en un paso de peatones

Casa Juan en Plasencia

Destino Plasencia

Casa Juan en Plasencia

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Juan Ángel Ferrer, el conocido hostelero del restaurante Casa Juan de Plasencia durante más de 26 años, ha fallecido este jueves. Ferrer ha muerto a causa de las graves lesiones sufridas tras ser atropellado por la mañana en la avenida de España, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

Un trágico accidente

El suceso ha ocurrido a las 7:50 horas en un paso de peatones del cruce con la avenida Ambroz. Según fuentes policiales, Ferrer se encontraba paseando junto a su mujer cuando, al cruzar la vía, ha sido arrollado por una furgoneta.

Tras el atropello, una unidad medicalizada del 112 ha acudido al lugar para atender al hostelero, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. En un primer momento, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto, pero la gravedad de sus lesiones ha obligado a su posterior traslado al hospital Universitario de Cáceres para ser intervenido, donde finalmente ha fallecido.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE PLASENCIA

COPE PLASENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking