Muere Juan Ángel Ferrer, del restaurante Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia

Juan Ángel Ferrer, el conocido hostelero del restaurante Casa Juan de Plasencia durante más de 26 años, ha fallecido este jueves. Ferrer ha muerto a causa de las graves lesiones sufridas tras ser atropellado por la mañana en la avenida de España, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

Un trágico accidente

El suceso ha ocurrido a las 7:50 horas en un paso de peatones del cruce con la avenida Ambroz. Según fuentes policiales, Ferrer se encontraba paseando junto a su mujer cuando, al cruzar la vía, ha sido arrollado por una furgoneta.

Tras el atropello, una unidad medicalizada del 112 ha acudido al lugar para atender al hostelero, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. En un primer momento, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto, pero la gravedad de sus lesiones ha obligado a su posterior traslado al hospital Universitario de Cáceres para ser intervenido, donde finalmente ha fallecido.