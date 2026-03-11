La peña Kali Nord celebra 30 años de pasión incondicional por el Lucentum

La peña Kali Nord, el pulmón del Lucentum Alicante, está de celebración. El grupo de animación cumple 30 años de apoyo incondicional al club y lo festejará con un completo programa de actos durante el mes de marzo. Gabi Sánchez, uno de sus miembros, ha desgranado los detalles de un aniversario que combina la pasión en la grada con el compromiso social y la historia de la peña.

De sección de lAS BANDERAS a alma del Lucentum

Los orígenes de la peña se remontan a marzo de 1996, cuando nació como una sección de la mítica peña Las Banderas del Hércules. "Dos años después entramos varias personas también jóvenes por aquel entonces, y quisimos hacer una peña del Lucentun", explica Gabi. Aunque durante un tiempo convivieron ambas secciones, la del Hércules no continuó y Kali Nord se centró exclusivamente en el baloncesto, manteniéndose fiel "sin importar la categoría, hasta cuando bajamos a quinta".

De entre todos los momentos vividos en estas tres décadas, Sánchez destaca uno por encima del resto: el primer ascenso a la ACB. "Yo creo que el primero que se viene a la cabeza es el ascenso contra el Lleida", rememora. Aquel hito supuso un antes y un después para el baloncesto en la ciudad.

Ese primer ascenso fue el que lo cambió todo en la ciudad de Alicante" Gabi Sánchez Kali Nord

Un mes de celebraciones

Los actos del aniversario se dividen en tres grandes bloques. La parte deportiva tendrá lugar en la grada este domingo contra el Obradoiro y el 22 de marzo en el partido del equipo femenino. Desde la peña hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan pronto al pabellón, ya que "les va a gustar todo el ambiente que que va a haber". La celebración más lúdica será el Kali Fest, un festival con grupos locales y música en valenciano en la Sala Marearock.

El baloncesto como herramienta social

La vertiente social es "una componente que tiene mucho peso en la peña desde hace más de 10 años". Además del proyecto para llevar el baloncesto a niños y niñas de Colonia Requena, que culminará con un 3 por 3 contra el racismo el 28 de marzo, colaboran con múltiples asociaciones. Un ejemplo es su trabajo con Proyecto Hombre, gracias al cual 40 de sus usuarios pueden asistir a los partidos del Lucentum.

Esta labor social se pondrá en valor en una mesa redonda con las asociaciones con las que han colaborado. Para Gabi Sánchez, se trata de "poner un poco un foco en temas sociales" y "transmitir también los valores del deporte".