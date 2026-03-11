Inditex no conoce límites y pulveriza todos sus récords de beneficios y ventas: "Hemos sido capaces de mantener una tendencia positiva"

Inditex ha vuelto a superar todas las expectativas. La principal empresa de Galicia y líder de la moda en España ha batido su cuarto récord consecutivo en 2025, coincidiendo con el cuarto año de Marta Ortega al frente de la presidencia. La compañía ha registrado un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros, un 6 % más que el año anterior, y sus ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros. Los resultados han sido presentados, esta vez, en Madrid, en lugar de en su sede central de Arteixo (A Coruña).

Un crecimiento consolidado

Las cifras, en palabras de su consejero delegado, Óscar García Maceiras, reflejan la consolidación de un "sólido crecimiento". A pesar de que la subida del beneficio es tres puntos inferior a la del ejercicio anterior, Maceiras ha destacado el buen desempeño de la firma en un contexto complejo: "2025 ha sido un año marcado por un entorno de elevada incertidumbre, pese al que gracias al esfuerzo de todos nuestros equipos y a la fortaleza de nuestro modelo de negocio, hemos sido capaces de mantener una tendencia positiva trimestre tras trimestre". Los datos han tenido una excelente acogida en la Bolsa de Madrid, donde la empresa se ha revalorizado un 5 %.

De cara al futuro, la compañía mantiene su ambición. "En este 2026, cumplidos 50 años desde el inicio de nuestras actividades, nuestro foco es mantener la vigencia y frescura de todos nuestros formatos comerciales", ha señalado el consejero delegado. El inicio del nuevo ejercicio confirma la tendencia positiva, con un crecimiento de las ventas del 9 % entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

La venta online y Zara, claves

El peso de las ventas online es cada vez mayor, representando ya el 26,7 % del total. Óscar García Maceiras ha confirmado la intención de seguir potenciando este canal, que combinado con las tiendas físicas "va a continuar con un muy buen desempeño". La plataforma online ha registrado más de 7.000 millones de visitas a lo largo del año.

Por formatos, Zara y Zara Home continúan siendo el motor del grupo, con unas ventas de 28.051 millones de euros. Sin embargo, su crecimiento se ha ralentizado hasta el 1 %, el ritmo más bajo de la última década si se exceptúa el año de la pandemia. A pesar de ello, Maceiras defiende que Zara "sigue siendo una marca capaz de innovar, de emocionar, de sorprender a nuestros clientes en todo el mundo, y alcanzando una relevancia a nivel global como nunca ha tenido".

Innovación y escenarios globales

La innovación sigue siendo una de las prioridades de la compañía. Un ejemplo reciente es la experiencia Try-On de Zara.com, disponible ya en más de 40 mercados. Esta funcionalidad, que permite a los usuarios crear un avatar para probarse ropa virtualmente, ha registrado más de 7 millones de sesiones desde su lanzamiento a mediados de diciembre.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, donde Inditex opera más de 330 tiendas a través de franquicias, el impacto ha sido limitado. Según ha explicado Óscar García Maceiras, aunque algunas tiendas cerraron puntualmente al inicio del conflicto, "a día de hoy, mayoritariamente, nuestra red de tiendas está abierta".

Finalmente, el consejo de administración propondrá a la junta de accionistas el reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción para el ejercicio 2025. El crecimiento en España, además, ha sido superior a la media global, alcanzando un 9 % más en 2025, un logro que Maceiras atribuye al "esfuerzo que seguimos llevando a cabo cada día por ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes".