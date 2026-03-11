El olor a chocolate volverá a inundar El Escorial con la tercera edición de unas jornadas que sirven para rendir homenaje a Matías López y su fábrica

Fue el 'Willy Wonka' de finales del siglo XIX para El Escorial y su fábrica no sólo inundó de olor a chocolate el municipio, lo transformó.

Cuando en 1874 Matías López llegó a la Villa, ya era un nombre reconocido en el sector. Nacido en Sarria (Lugo), se trasladó a Madrid en 1844 para trabajar en un taller de chocolate y en menos de una década, ya había fundado su propia empresa en la capital. Alcanzó a producir casi 5.000 kilos de chocolate al día, lo que representaba el 80% del consumo que se realizaba en aquella época, en torno a 1870, en España. Con una industria potente y la ambición de hacer de su chocolate un producto mayoritario, desembarcó en El Escorial.

Compró una antigua fábrica de refinado de azúcar y se afincó en una ubicación idónea para sus intereses, por la cercanía a la gran ciudad y las conexiones por ferrocaril. En 1875 la fábrica de Matías López ya se había convertido en un motor no sólo de desarrollo económico para El Escorial, también social, lúdico, cultural y vanguardista.

La localidad vuelve a rendirle homenaje con las Jornadas del Chocolate, que cumplen su tercera edición. Se celebrarán en Casa Miñana los días 21 y 22 de marzo, aunque este miércoles ya hemos podido conocer la programación.

Participan 17 obradores y maestros chocolateros y hay más de una docena de actividades, algunas repiten de las ediciones anteriores, otras son novedades.

"Hemos contado con el grupo de teatro Nuño Gutiérrez Román de Robledo de Chavela, un centro tutelado por la Comunidad de Madrid para niños que están en situación de desamparo social, que nos hicieron una obra de teatro en Navidad y tuvo mucho éxito y ahora han hecho 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', una versión enfocada hacia Matías López. Además, hemos contado con Amparo Ruiz Palazuelos, que es escritora, y con sus paseos de arte tan maravillosos. Nos va a hacer uno especial por todos los vestigios que quedan de la antigua fábrica", contaba en la presentación el concejal de Cultura, Antonio Lobo.

También ha hecho mención especial a la exposición. "Este año la hemos enfocado hacia los trabajadores, que muchos fueron vecinos de El Escorial. Se llama 'Corazones de Cacao: Memoria obrera en El Escorial', y tendremos una maqueta de la fábrica, de cómo estaba en sus últimos años", añadía.

Habrá, además, conferencias, catas, gymkanas y actividades infantiles.

El sábado 21 y el domingo 22 de marzo, Casa Miñana abrirá sus puertas a las 10:30 horas para que los amantes del dulce paseen por los jardines y entre los distintos expositores participantes. En esta ocasión, estarán presentes Paco Pastel, Chocoturron canayas, Obrador Vicky Cake, Chocolate Maykhel, Chocolate Matías López, Chocolate in a bottle, Yam Yam Cacao, Cacao Amari, Maychoco, Bomboneria D´oro, Ketto café, Cacao en broma, Angelica Locantore, Tartea-tés de autor, Obrador Valdeisabella, Chocolates Arpal, Sonrisa de ardilla-Squirrel.

La inauguración oficial será el sábado, a las 11 horas, con la asistencia de un invitado muy especial, Don Manuel de Cendra y Aparicio, Marqués de la Casa López, heredero de la marca.

Las III Jornadas del Chocolate de El Escorial son un evento único en la región que cada año atrae la mirada y el interés de más de un millar de personas y que busca asentarse como un encuentro entre el pasado y el presente del municipio.