Abel Bautista: ''El que provocó el fuego de Aliseda es un desalmado, un delincuente, debería estar entre rejas''
El consejero pide que no se señale al sector de la caza: ''Ellos son los que sufren las consecuencias, probablemente no podrán cazar hasta dentro de 3 años''
El consejero de la Junta de Extremadura, Abel Bautista se ha referido al presunto autor del incendio de Aliseda.
Dice que el fuego fue provocado por: ''Una cuestión entre dos personas, el autor del fuego no podía cazar ya... Ha sido por intereses particulares, económicos siempre''.
Asegura además, que: ''No hay que señalar al sector de la caza que sufre la consecuencia. Probablemente, no podrán cazar hasta dentro de 3 años cuando se recupere la zona''.
También ha afirmado que '' Lo vivido en Extremadura es de extrema gravedad. Es un desalmado y un delincuente, debería estar entre rejas'.
Finalmente, muestra su total apoyo a la Delegación del Gobierno en la región para conseguir, que el autor no tenga ningún resquicio para evadirse de la justicia.