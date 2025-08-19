Abel Bautista: ''El que provocó el fuego de Aliseda es un desalmado, un delincuente, debería estar entre rejas''

Imágenes del incendio forestal de Aliseda, momentos antes de que se acercara al monumento natural de los Barruecos en Malpartida de Cáceres

El consejero de la Junta de Extremadura, Abel Bautista se ha referido al presunto autor del incendio de Aliseda.

Dice que el fuego fue provocado por: ''Una cuestión entre dos personas, el autor del fuego no podía cazar ya... Ha sido por intereses particulares, económicos siempre''.

Asegura además, que: ''No hay que señalar al sector de la caza que sufre la consecuencia. Probablemente, no podrán cazar hasta dentro de 3 años cuando se recupere la zona''.

También ha afirmado que '' Lo vivido en Extremadura es de extrema gravedad. Es un desalmado y un delincuente, debería estar entre rejas'.

Finalmente, muestra su total apoyo a la Delegación del Gobierno en la región para conseguir, que el autor no tenga ningún resquicio para evadirse de la justicia.