COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

El SES invierte más de 109.000 euros en la nueva sala de radiología del Centro de Salud de Jaraíz de la Vera

El centro de salud disponía desde 2009 de un equipo de rayos X que "nunca se llegó a instalar ni fue puesto en funcionamiento"

Falta de dialogo y precariedad, es lo que denuncian las matronas del Servicio Extremeño de Salud


Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

 El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 109.180,64 euros en una nueva sala de radiografía digital en el Centro de Salud de Jaraíz de la Vera. 

Este centro de salud disponía desde 2009 de un equipo de rayos X que "nunca se llegó a instalar ni fue puesto en funcionamiento".

El nuevo equipo cuenta con tecnología de radiología digital con suspensión de suelo y dos paneles planos, lo que permite realizar diagnósticos radiológicos de alta precisión, ofreciendo imágenes de mayor calidad y aumentando la seguridad de los pacientes al reducir la dosis de radiación, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 7 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking