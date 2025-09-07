El SES invierte más de 109.000 euros en la nueva sala de radiología del Centro de Salud de Jaraíz de la Vera
El centro de salud disponía desde 2009 de un equipo de rayos X que "nunca se llegó a instalar ni fue puesto en funcionamiento"
Cáceres
1 min lectura
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 109.180,64 euros en una nueva sala de radiografía digital en el Centro de Salud de Jaraíz de la Vera.
Este centro de salud disponía desde 2009 de un equipo de rayos X que "nunca se llegó a instalar ni fue puesto en funcionamiento".
El nuevo equipo cuenta con tecnología de radiología digital con suspensión de suelo y dos paneles planos, lo que permite realizar diagnósticos radiológicos de alta precisión, ofreciendo imágenes de mayor calidad y aumentando la seguridad de los pacientes al reducir la dosis de radiación, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.
