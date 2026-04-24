Roca Rey, en duda para Cáceres tras su grave cogida en la Maestranza

El torero peruano Andrés Roca Rey permanece con pronóstico muy grave tras la cogida sufrida en la Plaza de Toros de la Maestranza ayer durante la Feria de Abril de Sevilla, un percance que pone en seria duda su presencia en la Feria de San Fernando de Cáceres.

Roca Rey está anunciado el próximo 29 de mayo en el coso cacereño, donde comparte cartel con Juan Ortega y Marco Pérez, para lidiar toros de Juan Pedro Domecq en un festejo organizado por Lances de Futuro.

La cogida se produjo en un momento de máxima exposición durante la lidia y provocó una grave herida en el muslo derecho, con afectación muscular severa. Tras ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza sevillana, el torero fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado bajo estrecha vigilancia médica.

Aunque por el momento no se han concretado plazos oficiales de recuperación, la entidad de la cornada hace prever un periodo de baja significativo. A poco más de un mes para la cita cacereña, su participación queda condicionada a la evolución clínica en los próximos días y semanas.

La posible ausencia de Roca Rey supondría un contratiempo para uno de los carteles más destacados de la Feria de San Fernando, en el que su presencia figura como principal reclamo junto a dos nombres en alza del escalafón, Juan Ortega y Marco Pérez.

Por ahora, ni la empresa ni el entorno del torero han comunicado decisiones al respecto, a la espera de nuevos partes médicos que permitan aclarar el alcance real de la lesión y su incidencia en la temporada del diestro.