Boluda afianza su dominio en Asia con la incorporación de una flota en Singapur

Boluda Towage ha reforzado su presencia en el Sudeste Asiático tras incorporar a su negocio la flota de remolcadores de Grupo Seatrium. La operación incluye también la gestión de los servicios de remolque de sus astilleros en el puerto de Singapur, consolidando así la expansión de la compañía en uno de los enclaves logísticos más relevantes del mundo.

Crecimiento sostenido en Asia-Pacífico

Durante los últimos cinco años, Boluda Towage ha desarrollado un plan de crecimiento sostenido en la región Asia-Pacífico. Este plan le ha permitido posicionarse en las principales áreas portuarias y terminales de Singapur, así como en los puertos más estratégicos de Malasia vinculados a contenedores, energía y petroquímica.

Boluda Towage Singapur

Con esta nueva adquisición, la compañía opera en la región con una experimentada flota de 156 remolcadores, multiplicando su capacidad operativa en uno de los mercados marítimos más dinámicos del planeta. Esta operación se suma a su reciente implantación en las costas norte, este y oeste de Australia, así como en Papúa Nueva Guinea, consolidando una potente red regional que ya contaba con presencia estable en Hong Kong y Timor-Leste.

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Un movimiento estratégico en un mercado clave

El Sudeste Asiático concentra algunos de los corredores marítimos más transitados del mundo. La integración de la flota de remolcadores de Grupo Seatrium permite a Boluda Towage reforzar su papel como socio estratégico para navieras, terminales y operadores logísticos en una región donde la eficiencia y la seguridad son esenciales para la competitividad global.

A nivel global, Boluda Towage es el primer operador mundial de remolque marítimo, con presencia en los 5 continentes. La compañía opera en más de 232 puertos de Europa, África, Asia, Oceanía y Latinoamérica, y cuenta con una flota compuesta por más de 850 barcos y una plantilla de más de 10.000 profesionales.