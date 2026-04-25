Bernat Canut desvela la mentalidad de 'ciclismo clásico' que ha llevado al Jairis a la élite

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, ha mostrado su "mucha satisfacción" tras la victoria contra Valencia Basket que asegura al equipo ser cabeza de serie en los playoffs por el título. El técnico considera que el equipo ha estado "mejor en líneas generales que en Girona", en parte por haber recuperado a tres jugadoras que estaban físicamente mermadas. La actitud del equipo ha sido clave para un partido en el que ganaron todos los cuartos excepto el tercero.

Canut ha explicado que el objetivo no era tanto la clasificación, ya que les "daba bastante igual quedar cuartas o quintas", sino demostrar ser "muy competitivas". La meta era llegar a los playoffs con "buenas sensaciones" tras medirse a dos "equipazos" como Spar Girona y Valencia. El entrenador, aficionado al ciclismo, descarta cualquier especulación sobre el esfuerzo: "Soy un un fan del del ciclismo clásico, y nada de esperar al último puerto a atacar, el primer puerto a atacar".

Soy un fan del ciclismo clásico, y nada de esperar al último puerto a atacar, el primer puerto a atacar" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Una temporada de resiliencia

La temporada regular ha sido un "auténtico ejercicio de resiliencia" para el Hozono Global Jairis. El equipo ha superado un inicio complicado, lesiones y numerosos cambios en la plantilla. Canut ha querido aclarar las circunstancias de estas salidas, negando que se despida a las jugadoras de forma arbitraria. "Hay muchas ligas, hay muchos intereses, ahí pasan cosas", ha afirmado, añadiendo que algunas jugadoras decidieron marcharse por voluntad propia.

El técnico ha sido tajante sobre la filosofía del club al respecto: "Aquí no queremos nadie que no quiera estar aquí". A pesar de los contratiempos, ha destacado que "el equipo se ha adaptado a los cambios y ha mantenido ese orgullo y ese gen competitivo hasta el último día". Este éxito se debe a que "el núcleo, el corazón del equipo está formado por por personas fantásticas y deportistas brutales".

Aquí no queremos nadie que no quiera estar aquí" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

El reto de los 'playoffs' contra Avenida

Con la confianza "arriba", el Hozono Global Jairis ya se enfoca en el doble partido contra Avenida, cuyo primer encuentro será en Salamanca. Bernat Canut ha asegurado que afrontarán el duelo "sin pensar en la vuelta" y con la intención de "salir bien y a ser competitivas" desde el primer minuto.

La clave para superar la eliminatoria, según el entrenador, será "forzar más errores" en el rival. "La liga no se puede jugar al fallo, porque todo el mundo tiene mucho talento", ha explicado. Por ello, la estrategia del Jairis no será pasiva, sino que buscarán "provocar cosas" y "generar incomodidad", asumiendo los riesgos que ello conlleva para intentar sorprender a su oponente.