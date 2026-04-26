Tendencias y retos en la era de la IA, protagonistas en Club de Marketing del Mediterráneo

El 50% de encuestados indica la falta de diferenciación y autenticidad como los principales riesgos de utilizar la IA en el ámbito B2B

La inteligencia artificial ya es una realidad consolidada en el tejido empresarial español. 9 de cada 10 departamentos de marketing B2B de empresas nacionales, lo que representa un 89%, ya utiliza (65,7%) o explora (23,5%) herramientas de IA de manera habitual en su trabajo. Por el contrario, solo un 2% de las compañías consultadas no se plantea su incorporación. Estos datos se desprenden del “Informe del Marketing B2B en España: Tendencias y retos en la era de la IA” elaborado por Connext y presentado junto al Club de Marketing del Mediterráneo (CMM).

El informe detalla que los usos más extendidos de la IA son la generación de contenidos (84%) y la optimización de estos (51%). Sin embargo, la automatización sigue siendo una tarea pendiente, con solo un 6% de uso, lo que demuestra que la implementación de esta tecnología en los departamentos de marketing B2B nacionales se encuentra todavía en una fase inicial y sus aplicaciones son mayoritariamente básicas.

Retos, riesgos y beneficios

A pesar de la alta adopción, las empresas enfrentan importantes barreras. El principal reto para el 60% de los encuestados es la falta de conocimiento o capacitación interna. A este le siguen la dificultad para integrarla con otros sistemas y la falta de diferenciación (ambas con un 31%), las preocupaciones éticas o de privacidad (28%), la resistencia al cambio (22%) y los costes elevados (19%).

En cuanto a los riesgos, la mitad de las empresas (50%) señala la falta de diferenciación y autenticidad como la principal amenaza de usar la IA en el ámbito B2B. Otros peligros mencionados son la fiabilidad de la información (25%) y la precisión en el mensaje (12%). A pesar de ello, un 13% de los encuestados no percibe ningún riesgo en su utilización.

No obstante, los beneficios son palpables para la mayoría. El 62% de las compañías considera que ha incrementado su productividad desde que usa la IA, y un 56% afirma que ha optimizado sus contenidos. Solo un 6% de los participantes en el estudio declara no haber percibido ninguna mejora tangible.

El futuro del marketing B2B

El informe también identifica los desafíos clave para el sector en 2026. El principal reto para el 84% de las empresas es demostrar el impacto en el negocio con recursos limitados, un punto donde la IA se percibe como una posible solución. Le sigue, con un 78%, la necesidad de aumentar la visibilidad y diferenciarse en un mercado cada vez más saturado, donde ser relevante es más importante que solo estar presente.

La verdadera transformación que plantea la IA no está solo en lo que automatiza, sino en lo que obliga a replantear" Ximo Cortés CEO Connext

Otros desafíos destacados son la construcción de una presencia omnicanal e integrada y, para el 66% de los encuestados, impulsar la digitalización del equipo de ventas, lo que implica una adopción estratégica de la inteligencia artificial para ser más eficientes y competitivos.

Club de Marketing del Mediterráneo 9ª edición del informe de referencia de Connext sobre marketing B2B en España

Un foro para la reflexión en Valencia

Las conclusiones del informe se presentaron en Valencia durante una jornada organizada por Connext y el Club de Marketing del Mediterráneo. En la bienvenida, la presidenta del CMM, Eva Prieto, subrayó que el estudio es “una invitación a reflexionar sobre la madurez del marketing B2B en España con una etapa de exigencia creciente de impacto en el negocio e irrupción de la IA”.

Durante el evento, el CEO de Connext, Ximo Cortés, explicó que “la verdadera transformación que plantea la IA no está solo en lo que automatiza, sino en lo que obliga a replantear que es cómo generamos visibilidad, cómo construimos autoridad, cómo diferenciamos una marca en mercados cada vez más saturados y cómo organizamos a los equipos”. Cortés se preguntó “qué tipo de valor puede aportar hoy el marketing cuando la parte de información básica ya está disponible de forma instantánea y sintetizada en múltiples plataformas”.

La jornada incluyó una mesa de debate con casos reales en la que participaron Javier Peinado (Connext), Javier Rayón (Sesame), Angélica Alarcón (Grupo Sanitario Ribera) y María Duart (S2 GRUPO). Los expertos destacaron la importancia de que la IA cubra una necesidad real, empezar por el análisis de datos y evitar la fragmentación de herramientas. Además, recalcaron que, aunque la IA puede ayudar en ventas, “la empatía y confianza siguen siendo un proceso clave y determinante para cerrar una venta que todavía es humano”.

El informe se ha basado en una encuesta a más de 100 empresas B2B de España de sectores como tecnología, manufactura, servicios y consultoría, energía y logística, con la mayoría de los encuestados ocupando cargos de director o responsable de Marketing.