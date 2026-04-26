El PP y Vox exigirán en el Pleno de Lorca paralizar la regularización de inmigrantes

El PP y Vox, coalición de gobierno en el Ayuntamiento de Lorca, presentarán este lunes una moción conjunta de urgencia al pleno municipal contra la regularización de inmigrantes. En ella, reclaman al Gobierno de España la paralización del proceso extraordinario que está en marcha, una iniciativa que ha generado el rechazo frontal del PSOE e IU-P-AV, los dos grupos en la oposición.

Argumentos del gobierno local

En su texto, la coalición de gobierno advierte de que la regularización forma parte de una política migratoria que, según afirman, incrementa la presión sobre los servicios públicos, afecta a la seguridad y genera desconfianza en las instituciones.

Uno de los puntos que más preocupa a PP y Vox es la posibilidad de que entre los beneficiarios se encuentren reclusos en prisión preventiva, es decir, personas privadas de libertad por indicios de delitos graves. Señalan que el 85% de estos internos acaba con una condena firme y que la regularización crearía un arraigo que dificultaría su expulsión.

La oposición rechaza la moción

El PSOE ha solicitado la retirada inmediata de la moción del orden del día. Consideran que “el pleno municipal no está para debatir bulos ni para alimentar campañas de miedo”.

Los socialistas subrayan que es falso que el proceso permita regularizar a personas con antecedentes penales, ya que la legislación vigente establece requisitos estrictos que excluyen estos supuestos.