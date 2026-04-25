Sito Alonso desvela la mentalidad del UCAM Murcia: "Ni de casualidad pensamos que vamos a perder"

El UCAM Murcia vive un momento dulce en la Liga Endesa. Tras su última victoria por 86-80 ante el La Laguna Tenerife, el equipo dirigido por Sito Alonso ha certificado su pase a las eliminatorias por el título, igualando su récord histórico de 21 victorias en fase regular y sumando ya siete triunfos consecutivos. El entrenador ha destacado la importancia de la mentalidad del equipo y la comunión con la afición en esta racha de éxitos.

Claves de una victoria de récord

Sito Alonso ha calificado el encuentro como "un partido increíble" que se jugó a "una velocidad impresionante". El técnico ha reconocido los errores iniciales que permitieron al rival tomar ventaja, especialmente por el acierto de Patty Mills y Jaime Fernández. "Cualquier error contra un equipo como Tenerife, pues es castigado con canasta", ha admitido.

Sin embargo, el equipo supo reaccionar y ajustar su defensa para frenar la ofensiva tinerfeña. Según Alonso, el equipo dio "un acelerón que el rival no pudo contener", logrando dejar a un equipo tan anotador en solo 80 puntos después de haber encajado 29 en el primer cuarto. "Hemos estado muy bien en muchas cosas", ha sentenciado.

Cuando íbamos cuatro abajo al descanso ni de casualidad pensamos que vamos a perder" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Una comunión indestructible con la grada

Uno de los aspectos que más ha resaltado el entrenador es la fortaleza mental del equipo, apoyada por una afición que nunca deja de creer. "Cuando íbamos cuatro abajo al descanso ni de casualidad pensamos que vamos a perder y la grada tampoco lo hace", ha afirmado con rotundidad. Según el técnico, el "80%" del público pensaba que remontarían, una energía que el equipo siente en la pista.

Esta resiliencia, según Alonso, nace de la gestión de las derrotas pasadas. "La transmisión de energía que viene de cuando hemos tenido derrotas" es lo que "hizo crecer a todos en el club". Ha subrayado la importancia de la unidad y el trabajo colectivo, desde el primer hasta el último empleado del club, como una de las claves de la actual "posición de sueño".

Lo conseguido es muy meritorio y es para estar felices" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El valor de la historia y el futuro del proyecto

El partido también ha servido para homenajear a una leyenda del club, Ralph McPherson. Sito Alonso ha querido agradecer su legado, afirmando que "él es de los que marcó el camino" y que sin esas bases "es totalmente imposible que estemos viviendo esta esta esta temporada".

Finalmente, el técnico ha puesto en valor el momento actual, pero sin perder la perspectiva. "Lo conseguido es muy meritorio y es para estar felices. Hay que disfrutar", ha comentado. No obstante, ha insistido en la necesidad de mantener la estabilidad del proyecto a largo plazo: "Hay que seguir en esta línea para que el proyecto se estabilice y sigamos en estas posiciones".