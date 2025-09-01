Persisten los actos vandálicos contra los apartamentos turísticos de Cáceres
Desde APTUEX (La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura), denuncian que llevan años sufriendo estos ataques
Persisten los actos vandálicos contra los Apartamentos Turísticos en Cáceres. Así lo denuncia APTUEX (La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura)
Denuncia la inseguridad que sufren tanto propietarios como huéspedes. Y es que, estos ataques no solo causan pérdidas económicas y materiales, sino que también deterioran la imagen de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por eso piden, que se actúe cuanto antes.
