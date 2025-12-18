Enrique Hueso desmiente rotundamente las acusaciones de machismo y apunta a una trama del PSOE

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha desmentido tajantemente las acusaciones de "trato machista" y "abuso de poder" vertidas por la exconcejala del PP, Paula González , que recientemente abandonó el Gobierno municipal. Acompañado por su equipo de Gobierno, Hueso ha defendido su inocencia en una rueda de prensa convocada después de que elDiario.es Extremadura publicara que la cúpula del PP regional podría haber encubierto las denuncias. El alcalde ha calificado la situación como una "mentira" y ha anunciado acciones legales.

Discrepancias políticas, no machismo

Hueso ha sostenido que el conflicto se origina en "discrepancias políticas o laborales" y no en actitudes machistas, un argumento que, según él, su equipo de gobierno comparte. "En cualquier trabajo se tienen discrepancias, y si tener discrepancias es ser machista, es tan fácil como falsa es dicha acusación", ha declarado. El alcalde ha retado a la exconcejala a especificar cuáles han sido sus supuestas actitudes machistas, insistiendo en que nunca se ha dirigido a ella en esos términos.

Se me acusa de machista, pero no se dice cuál es la actitud machista" Enrique Hueso Alcalde de Navalmoral de la Mata

El alcalde ha atribuido la denuncia a la "ambición desmedida" de una persona "muy joven" que, según sus palabras, buscaba "una liberación, tanto a nivel local como regional". Hueso ha contrapuesto esta actitud con el lema de su equipo, que es "hacer cosas por Navalmoral y de servicio público, y no a servirnos de Navalmoral para objetivos personales".

Una conspiración a las puertas de las elecciones

El regidor ha vinculado directamente las acusaciones a una presunta trama política orquestada por el PSOE ante la proximidad de las elecciones del domingo. Hueso ha relatado que dirigentes socialistas se reunieron con Paula González para tomar un café tras una comida de partido, y ha cuestionado: "¿Qué están ocultando? ¿Por qué no cuentan qué tipo de relación tienen personal con dirigentes del PSOE?". Según el alcalde, "lo que se quiere es influir en las elecciones".

Lo que se quiere es influir en las elecciones" Enrique Hueso Alcalde de Navalmoral de la Mata

Acciones legales y expediente informativo

Ante la gravedad de los hechos, Enrique Hueso ha anunciado que se reserva "el derecho de interponer una querella por injurias" y ha solicitado a su propio partido que "abra un expediente informativo al respecto". Durante su intervención, los miembros de su equipo de gobierno han respaldado su versión, mostrando su apoyo y lamentando la "decepción" con la actitud de su excompañera, a la que aseguran haber "cuidado mucho" a nivel personal y profesional.