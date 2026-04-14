Cáceres presenta su Feria del Libro más ambiciosa tras asumir su gestión por las irregularidades en IFECA

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado la 26ª edición de la Feria del Libro de la ciudad, que se celebrará del 21 de abril al 2 de mayo. Este año, el consistorio asume por primera vez la gestión directa del evento debido a los problemas detectados en la entidad ferial IFECA. Con la capitalidad cultural por bandera y un presupuesto ampliado a 45.000 euros aportados por el ayuntamiento, la feria crece con 24 presentaciones literarias y una programación más potente y diversa.

Una programación de primer nivel

El cartel de este año incluye autores de primer nivel como Javier Cercas, que cerrará la feria el 2 de mayo, e Isabel San Sebastián, junto a poetas como Juan Carlos Mestre, quien presentará su obra reunida. El programa se completa con nombres como Miguel Ángel Aguilar, Julia Arrípodas, Alicia Vallina y la presentación de un libro sobre la trayectoria del exalcalde José María Saponi.

La feria contará también con un club de lectura intergeneracional, cuentacuentos, teatro, música y una presentación del Instituto Geográfico Nacional sobre los eclipses solares que serán visibles en España. Además, se darán a conocer las obras ganadoras del premio de novela corta de Cáceres y la Diputación presentará sus 27 publicaciones del último año.

Relevo en la gestión por la situación de IFECA

Esta edición está marcada por el cambio en la organización, ya que el Ayuntamiento de Cáceres ha asumido la gestión directa "por los problemas que hemos detectado en IFECA, que está siendo sometida a un proceso de control y de gestión financiero". El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, afirmando que "a pesar de esta situación, la feria del libro no ha corrido ningún peligro en ningún momento, es más, se ha reforzado".

La feria del libro no ha corrido ningún peligro, es más, se ha reforzado" Jorge Suárez Concejal de cultura del ayuntamiento de Cáceres

El consistorio ha trabajado en colaboración con los libreros para renovar la infraestructura, que contará con 30 módulos de caseta y 19 expositores, incluyendo por primera vez la participación directa de editoriales extremeñas. El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y patrocinadores como Caja Almendralejo. Su director, Víctor Gómez, ha destacado que "la feria del libro no es solo una hilera de casetas, es el mayor escaparate de pensamiento y la creatividad en nuestra región".

Todo este esfuerzo se enmarca en la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura. El concejal ha subrayado que el apoyo institucional y la "unidad política" han sido claves para sacar adelante esta edición reforzada, un valor que, según ha destacado, también ha sido reconocido en el primer informe de evaluación de la candidatura.