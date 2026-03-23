Roban en la iglesia de Baños de Montemayor: se llevan la corona de la virgen pero desprecian otras joyas de plata a la vista

La iglesia de Santa María de la Asunción de Baños de Montemayor (Cáceres) ha sufrido un robo la pasada semana. Fue una de las encargadas de la limpieza y el adorno del templo quien dio la voz de alarma el miércoles por la mañana al encontrar la puerta principal abierta y la de la sacristía reventada.

Según ha informado el Obispado de Plasencia, los autores sustrajeron el copón del Sagrario, seis cálices de plata, otros dos copones y la corona de plata de la Virgen de la Asunción de unos 25 centímetros. Por estos hechos, ya se ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación.

Un robo desconcertante

Lo más desconcertante para los vecinos es que los ladrones no tocaron algunas de las piezas más visibles. “Teníamos a la Dolorosa delante, con un corazón grande de plata, con los siete puñales y la corona, y eso no lo tocaron”, explica la alcaldesa del municipio, Nieves del Vado. Sin embargo, sí se llevaron “todas las piezas que había dentro de la sacristía, envueltas en tela y metidas en cajones”.

El 'modus operandi' también ha generado dudas. Aunque la puerta principal de la iglesia no fue destrozada, “sí abrieron bien”, las de la sacristía fueron forzadas. Además, de los varios cepillos que había en el templo, “solo abrieron uno”. El robo se habría producido sobre las cuatro de la mañana, cuando los perros de una vecina “se pusieron nerviosos”.

Puntual y sin alarma social

La Guardia Civil y la policía judicial ya han acudido al templo para tomar huellas e intentar esclarecer lo ocurrido. Se investiga si el suceso podría estar relacionado con otro robo cometido esa misma noche en una localidad cercana, aunque por el momento no hay confirmación.

A pesar de la intrusión, en el pueblo no se ha generado una especial preocupación. Es la primera vez que ocurre un hecho así en el templo y los vecinos lo consideran un episodio aislado. “Creemos que ha sido algo puntual”, aseguran.

Más allá de las pérdidas materiales, la comunidad lamenta la pérdida del valor afectivo y patrimonial de las piezas. “Es una pena, porque no es ya el dinero, es el valor que tiene, es el valor de los años que tenía y que estaba con nosotros”, lamentan.

Como respuesta a los hechos, el obispo de Plasencia, Ernesto Brontóns, celebrará una “misa de desagravio” el próximo jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas en el templo.