COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

Cáceres defiende su candidatura a Capital Cultural Europea 2031 con la 'transcultura' como eje

El alcalde, Rafa Mateos, se muestra convencido de que la ciudad superará el primer corte este viernes gracias a un proyecto sólido y participativo

Equipo encargado de defender la candidatura de Cáceres 2031 en Madrid hoy
00:00
Descargar

Audio de Rafa Mateos a las puertas del Ministerio de Cultura en Madrid

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:56 min escucha

Descargar

Una delegación cacereña defiende este lunes en el Ministerio de Cultura, en Madrid, la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031. El equipo, encabezado por el alcalde, Rafa Mateos, presentará ante un comité de expertos europeos un proyecto que pivota sobre el concepto de transcultura.

Un proyecto de todos

El alcalde ha definido la candidatura como un proyecto "serio, muy trabajado" que incluye planificación, inversión y participación ciudadana. Según Mateos, la iniciativa se ha gestionado "de abajo a arriba", involucrando a ciudadanos, artistas y todo el sector cultural de la región.

La trascultura, ese término que viene a definir la capacidad que tiene la cultura de transformar la sociedad, es un elemento motor"

Rafa Mateos

Alcalde de Cáceres

El concepto de "transcultura" es el eje central de la propuesta, entendido como "la capacidad que tiene la cultura de transformar la sociedad", en palabras del propio alcalde. Mateos también ha querido destacar el papel de los jóvenes en el proyecto, "sin olvidar a nuestros mayores".

Confianza ante la decisión

Rafa Mateos ha agradecido el respaldo de instituciones como la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y numerosos ayuntamientos de la región. El alcalde se ha mostrado optimista ante la evaluación del comité: "Estoy convencido que por parte de la comisión de expertos se va a valorar".

Estoy convencido que la ciudad de Cáceres va a pasar el corte"

Rafa Mateos

Alcalde de Cáceres

Este viernes se anunciará qué ciudades superan la primera fase eliminatoria, y Mateos confía plenamente en las posibilidades de Cáceres. "Estoy convencido que la ciudad de Cáceres va a pasar el corte", ha asegurado. Si la ciudad es seleccionada, la decisión final sobre la Capital Europea de la Cultura 2031 se conocerá el próximo mes de diciembre.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 09 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking