La Residencia de Cine de Extremadura se muda a las casas de los vecinos de Talavera La Real en Badajoz

La tercera edición de la Residencia de Cine de Extremadura ha aterrizado por primera vez en Talavera La Real (Badajoz). Como novedad, el programa ha buscado un intercambio cultural y creativo sin precedentes, donde los cineastas participantes conviven directamente con los habitantes del pueblo, que les han abierto las puertas de sus propias casas. Juan Antonio Moreno Amador, co-director de la residencia y natural de la localidad, destaca la cálida acogida: "estamos, pues, con el corazón abierto, muy contentos con la acogida del pueblo".

Se trata de un programa que ayuda a cineastas a desarrollar sus proyectos de películas. Durante un tiempo, reciben formación y asesoramiento de profesionales para mejorar sus ideas y prepararlas para rodarse, además de entrar en contacto con la industria. Su objetivo es impulsar el talento y facilitar que esas películas lleguen a hacerse realidad.

Un pueblo volcado con el cine

La iniciativa de alojar a los directores y productores en hogares locales partió de los propios organizadores, Juan Antonio Moreno Amador y Yolanda Barraza. "En Badajoz el patrimonio era su gente, era la gente de Talavera La Real, y queríamos ponerlo en valor", explica Moreno Amador. La idea es que la experiencia y el proceso creativo sea aún más nutritivo gracias a esta inmersión total, que se completa con proyecciones y encuentros en la casa de la cultura y actividades con el colegio y el instituto locales.

En Badajoz el patrimonio era su gente y queríamos ponerlo en valor" Juan Antonio Moreno Amador Organizador

Este formato supone un "enriquecimiento mutuo", según Moreno Amador. Por un lado, los cineastas conectan sus proyectos con el territorio y la cultura extremeña; por otro, los habitantes de Talavera disfrutan de una intensa agenda cultural con proyecciones, coloquios y debates con los realizadores participantes.

Creación con mirada diversa e impacto social

La residencia cuenta con una notable participación internacional, con proyectos de Costa Rica, Bolivia, Chile y Argentina. Esta diversidad aporta "una mirada muy diversa" y pone el foco en "historias que no se cuentan" que suceden fuera de los grandes núcleos urbanos. Durante su estancia, los cineastas trabajan en el Centro Socio Cultural de Talavera Real con el apoyo de asesoras expertas en guion, audiencia e impacto social de las películas.

cine

El co-director de la residencia subraya la importancia de este contacto directo para la creación. "Las películas se hacen para conectar con el público y con el pueblo y con la ciudadanía, y es muy importante que estemos en contacto con ese público", afirma. La inmersión en la realidad local permite que los proyectos "encuentren el alma de cada historia".

La clausura fusionará cine y tradición con la romería de San Isidro y el espectáculo nocturno de las luminarias, que contará con la actuación del grupo El Gato con Jotas y otros artistas locales. La cuarta edición de la residencia comenzará de nuevo en el Monasterio de Guadalupe, mientras la organización sigue trabajando para consolidar un proyecto "que está creciendo".