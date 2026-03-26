El futuro de la Semana Santa de Motril camina por sus calles

El Colegio Santo Rosario FESD de Motril ha celebrado este viernes, por tercer año consecutivo, su tradicional procesión infantil. Un evento que se ha convertido en el preludio de la Semana Santa para los más pequeños de la ciudad, con el objetivo de "no perder la tradición y la cultura que tenemos en nuestra ciudad", en palabras de su director, Vicente Pérez.

Los pequeños, grandes protagonistas

En la procesión han participado alumnos de todas las etapas educativas, desde infantil hasta secundaria. Sin embargo, como ha señalado el director, "realmente, los protagonistas del día son los pequeños de la casa". El evento es el resultado de "muchas semanas de dedicación" por parte del claustro y, en especial, de las maestras de infantil.

Realmente, los protagonistas del día son los pequeños de la casa" Vicente Pérez Director del Colegio Santo Rosario FESD

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Un futuro garantizado

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, quien ha asistido al acto, ha destacado la consolidación de esta cita en el calendario de la ciudad. "Ya no se entiende en Motril el inicio de la Semana Santa sin esta procesión infantil", ha afirmado. La alcaldesa ha felicitado a toda la comunidad educativa por el "mérito increíble" que supone organizar un evento de tal magnitud.

Ya no se entiende en Motril el inicio de la Semana Santa sin esta procesión infantil" Luisa García Chamorro Alcaldesa de Motril

00:00 Volumen Cerrar Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril

García Chamorro también ha subrayado la importancia de cuidar la Semana Santa de Motril, que está "creciendo, afortunadamente". Para ella, la clave es implicar a los niños desde pequeños: "Qué mejor cuidarla que desde pequeños, que desde ya, desde infantil conozcan y tengan ese sentimiento de pertenecer y de colaborar con el mantenimiento de una tradición tan nuestra".