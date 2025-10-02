Natalia (23), emprendedora en Mérida: "Tengo mi tienda en unas traseras, es muy complicado lidiar con ello. No es la primera vez que me pasa, pero hoy me he venido abajo"

Natalia, una joven emprendedora de 23 años, se ha hecho viral en redes sociales tras publicar un vídeo denunciando el duro ataque verbal que sufrió en su tienda de ropa, Lucine, situada en la calle Hernando de Soto de Mérida. La comerciante ha expuesto la humillación recibida por parte de una mujer que criticó sus precios, generando una fuerte reacción de apoyo en internet.

El origen de la polémica

Todo ocurrió durante la celebración de un outlet urbano en el barrio de Nueva Ciudad, una iniciativa a la que Natalia se sumó para liquidar stock de otras temporadas. A pesar de tener ofertas como camisetas de hombre a 10 euros, una mujer se paró en la puerta de la tienda y, sin ni siquiera entrar, comenzó a increparla con muy malas formas por sus precios, que consideraba "caros".

La clienta le espetó que era una "carera", augurándole un mal futuro para su negocio: "así voy a terminar cerrando como todas". No contenta con eso, añadió que lo que pretendía era "hacerme millonaria" y que por eso "tenía la tienda como la tenía de vacía".

El reto de emprender con 23 años

Para Natalia, que regenta su negocio desde hace año y medio, estas palabras fueron "un jarro de agua fría". La joven ha explicado las dificultades de ser autónoma con solo 23 años, una aventura que emprendió porque le "encanta el trato de cara al público". Sin embargo, la realidad del día a día es compleja.

Como ella misma afirma, ser emprendedora implica hacer frente a los pagos fijos cada mes, independientemente del volumen de ventas. "Puedes vender un mes mucho y al siguiente no vender nada, y con lo que vendes de un mes, tienes que equilibrar el otro", ha confesado sobre los "malabares" que debe hacer para llegar a final de mes.

Ofertas para una nueva oportunidad

A pesar del mal trago, Natalia sigue adelante y mantiene las ofertas en el interior de su tienda. Actualmente se pueden encontrar percheros con ropa de mujer de entre 4 y 12 euros, e incluso prendas a un euro que, aclara, no son de segunda mano. Su objetivo es liquidar el stock para renovar la mercancía.

Además de ropa para toda la familia, la joven también prepara cestitas personalizadas para bebés desde 15 euros, un reclamo para regalos de última hora gracias a la cercanía de su local con el hospital de Mérida. Natalia asegura que atiende pedidos a cualquier hora con una sonrisa, dispuesta a seguir luchando por su sueño.