“Cómo educar a los hijos con humor”: el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofrece una conferencia en los Salesianos de Mérida

Busca ofrecer a las familias herramientas prácticas para educar desde la calma, el sentido común y el buen humor

“Cómo educar a los hijos con humor”: el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofrece una conferencia en los Salesianos de Mérida
“Cómo educar a los hijos con humor”: el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofrece una conferencia en Mérida

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

El próximo 25 de septiembre, el Colegio Salesianos de Mérida acogerá la conferencia “Cómo educar a los hijos con humor”, a cargo del doctor en psiquiatría Luis Gutiérrez Rojas. La cita, organizada por CONCAPA, será a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. 

Durante su intervención en COPE Mérida, el especialista defendió la importancia de desdramatizar la educación y recuperar el sentido común en la crianza:

Ante los dramas y las dificultades, los padres podemos meter este elemento que tiene que ver con quitar peso a lo que tanto nos agobia"

Luis Gutiérrez Rojas

Doctor en Psiquiatría

La conferencia ofrecerá pautas prácticas para madres y padres, desde cómo mantener la calma en situaciones de conflicto familiar hasta cómo abordar la radicalidad en la sociedad actual o el impacto del uso del teléfono móvil y las redes sociales en los más jóvenes.

Gutiérrez Rojas destacó que, más allá de prohibiciones, es esencial que las familias propongan alternativas de ocio atractivas: actividades deportivas, culturales o en la naturaleza que refuercen los lazos con los hijos.

