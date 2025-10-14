Mérida exige a la Junta el cumplimiento del Estatuto de Capitalidad y critica el presupuesto más bajo en cinco años

El Ayuntamiento de Mérida ha solicitado formalmente la suspensión de la reunión del Estatuto de Capitalidad, celebrada en su décimo aniversario. El alcalde ha justificado la petición en que la Junta de Extremadura ha incumplido el artículo 16 del estatuto, que obliga a detallar inversiones en sectores concurrentes, una advertencia que el consistorio ya había comunicado por carta a la presidencia el pasado 2 de julio.

Un presupuesto a la baja y con errores

El borrador de presupuestos presentado por la Junta para Mérida en 2026 asciende a 39,5 millones de euros, la cifra más baja de los últimos cinco años. Esta cantidad supone un recorte de 14.266.000 euros respecto al proyecto de cuentas del año anterior y, según el análisis municipal, solo 20 millones corresponden a inversiones directas en la ciudad.

No es un buen presupuesto para Mérida, es un mal presupuesto para la Ciudad de Mérida" Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida

El gobierno local ha calificado las cuentas como "un mal presupuesto para la Ciudad de Mérida". Además, ha denunciado que el documento incluye 4,1 millones de euros en partidas que no corresponden a la capital autonómica, como la obra del Turuñuelo de Guareña o subvenciones a entidades con sede fuera de la ciudad, como Mercoguadiana en Don Benito.

Colaboración pese a las discrepancias

A pesar de la confrontación por las cuentas, el alcalde ha reiterado la disposición del ayuntamiento a colaborar con la administración autonómica para defender "el interés general de los vecinos y vecinas de Mérida". Como prueba de ello, ha recordado la cesión de suelo público para la construcción de viviendas o para una nueva sede del Parque Científico y Tecnológico.

No tengo ningún interés en tener ninguna confrontación política con la Junta de Extremadura" Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida

El primer edil ha asegurado no tener "ningún interés en tener ninguna confrontación política con la Junta de Extremadura", aunque ha lamentado que el ejecutivo regional haya rechazado proyectos como la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas o haya devuelto el antiguo edificio de la ITV tras abandonar el proyecto que allí se iba a desarrollar.

Fortaleza financiera municipal

En contraste, el alcalde ha avanzado que el presupuesto propio del ayuntamiento crecerá de forma importante gracias a la eliminación de la deuda y al aumento de los ingresos del Estado. El consistorio también gestionará 11 millones de euros de los nuevos fondos Edusi y prevé salir próximamente del plan de ajuste, que se extendía hasta 2032, al cumplir ya con todos los parámetros de estabilidad financiera.