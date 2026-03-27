Mérida estrena su primera fuente de agua refrigerada para combatir el calor

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha inaugurado en la Plaza Margarita Xirgu la primera fuente refrigerada que ofrecerá servicio en la ciudad. Este dispositivo, diseñado para purificar, enfriar y servir agua potable de forma inmediata, se encuentra ubicado frente al acceso principal del Teatro Romano y es el punto de partida de una futura red de puntos de hidratación fría que se desplegará por la ciudad.

Una red contra las altas temperaturas

El alcalde ha explicado que "este servicio es fruto de una colaboración con la empresa Aqualia y de las mejoras existentes en las obras que se están realizando en la ciudad de Mérida". Además, ha añadido que "el Ayuntamiento tiene la idea de extender estas fuentes frías de agua a otros puntos de la ciudad".

De hecho, ya se está trabajando con la empresa y con el Consorcio de la Ciudad Monumental para ser una de las primeras ciudades de la región con este sistema y ofrecer "una fuente fría para poder llenar botellas" en momentos de calor.

Consumo responsable y bienestar

Estas fuentes permitirán disponer de agua fresca en lugares de gran tránsito, fomentando también el consumo responsable y reduciendo la dependencia de envases de un solo uso. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento, junto con Aqualia, continúa impulsando medidas para mejorar la calidad de vida y reforzar la seguridad térmica en espacios públicos, contribuyendo al bienestar tanto de los residentes como de los visitantes.