Mérida amanece como la Capadocia española con una inusual estampa de globos aerostáticos
La capital de Extremadura ha sorprendido a sus ciudadanos con la presencia simultánea de casi una decena de estas aeronaves sobrevolando el cielo
Mérida - Publicado el
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La ciudad de Mérida ha amanecido este martes con una imagen inusual y llamativa. El cielo de la capital extremeña se ha llenado de globos aerostáticos, ofreciendo una estampa que recuerda a la de la Capadocia turca.
Aunque es habitual ver uno o dos ejemplares de estas aeronaves sobrevolando la ciudad, en esta ocasión se han podido contabilizar hasta siete u ocho globos de forma simultánea, un hecho que ha captado la atención de los emeritenses.
Todo apunta a que este hecho responde a una estrategia publicitaria.
Cómo funciona un globo aerostático
Un globo aerostático es una aeronave no propulsada que se compone de una gran vela de tela, conocida como envoltura, una cesta y un quemador. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes.
Para elevarse, el globo utiliza aire caliente, ya que este es menos denso que el aire frío del exterior. Esta diferencia de densidad le permite flotar en el aire sin necesidad de motor.
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