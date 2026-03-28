La mayor 'Torrijada de España' se celebra en Mérida este Domingo de Ramos

La Plaza de España de Mérida acoge este Domingo de Ramos la decimocuarta edición de la tradicional Torrijada Popular de Semana Santa. El evento, organizado por la Cadena COPE Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, repartirá 3.000 torrijas de forma gratuita a partir de las 17:30 horas, contando además con opciones sin gluten y sin lactosa para todos los asistentes.

Una cita para hacer ciudad

La delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha presentado el evento como "una de las citas más esperadas de la Semana Santa emeritense porque une convivencia y tradición local". Además, ha señalado que esta celebración es "una forma de hacer ciudad, de abrir nuestras puertas a los visitantes y de mostrar con orgullo la riqueza cultural, patrimonial y humana de Mérida".

Una de las citas más esperadas de la Semana Santa emeritense porque une convivencia y tradición local" Ana Aragonses Delegada de Semana Santa

14 años de tradición y una sorpresa culinaria

Por su parte, el director de COPE Extremadura, José Enrique Pardo, ha mostrado su orgullo por cumplir "14 años siendo partícipe de esta tradición que sigue creciendo". Pardo ha agradecido la colaboración del consistorio y de las empresas implicadas, así como la labor del cocinero Pepe Valadés, por "hacer sabrosa la Semana Santa".

14 años siendo partícipe de esta tradición que sigue creciendo" José Enrique Pardo Director de Cope Extremadura

El cocinero del Catering Vía de la Plata, Pepe Valadés, ha confirmado que se repartirán las tradicionales 3.000 torrijas, pero con una novedad. Este año habrá una unidad adicional con una elaboración "innovadora" que será una "sorpresa que se revelará ese mismo día". Valadés ha añadido que este dulce típico se convierte en "algo especial" que evoca recuerdos de la infancia y de la Semana Santa emeritense.