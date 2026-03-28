Córdoba se echa a la calle en un Domingo de Ramos con siete hermandades y recorridos llenos de historia

La ciudad de Córdoba abre su Semana Santa con un Domingo de Ramos que volverá a llenar sus calles de público desde la mañana hasta la noche. Siete hermandades recorrerán barrios históricos y enclaves monumentales, ofreciendo distintas formas de vivir la jornada según el lugar elegido.

Desde ambientes íntimos en barrios tradicionales hasta espacios amplios donde los pasos lucen con mayor espectacularidad, la clave está en saber dónde situarse en cada momento del día.

La Borriquita (Entrada Triunfal)

La jornada comienza en San Lorenzo con una cofradía muy popular y especialmente atractiva para familias. Su salida permite verla con cercanía, en un ambiente de barrio donde los más pequeños suelen ser protagonistas. Conforme avanza hacia el centro, el cortejo gana amplitud en zonas como el entorno de San Pedro, donde se puede apreciar mejor la dimensión completa de los pasos.

Su paso por la Carrera Oficial se produce en torno al mediodía, entre las doce y las doce y cincuenta, un momento ideal para quienes prefieren verla con mayor organización y visibilidad. Tras ello, el regreso hacia su templo recupera ese carácter cercano que define a esta hermandad.

Hermandad de las Penas de Santiago

Desde la iglesia de Santiago, la hermandad ofrece una de las salidas más recogidas del día, en un entorno donde el silencio y la cercanía crean una atmósfera muy especial. A medida que se dirige hacia el centro, atraviesa calles cargadas de historia donde la estrechez y la iluminación generan estampas muy reconocibles de la Semana Santa cordobesa.

El paso por Carrera Oficial llega a media tarde, aproximadamente entre las cinco y media y las seis y media, cuando el palio puede contemplarse con mayor perspectiva y luz, destacando su elegancia en un espacio más abierto.

Hermandad del Huerto

El Huerto combina momentos de intensidad en su salida con un recorrido que gana en vistosidad conforme avanza. En zonas más abiertas del centro, el misterio se puede contemplar con claridad, permitiendo apreciar la escena completa y el trabajo artístico del paso.

Su llegada a Carrera Oficial se sitúa entre las seis y diez y las siete y diez de la tarde, un tramo en el que la luz del atardecer empieza a transformar la percepción de la cofradía y añade un valor especial a su contemplación.

Nuestro Padre Jesús Rescatado

El Rescatado es uno de los momentos de mayor devoción del día. Desde su salida en San Lorenzo, el ambiente es especialmente intenso, con numerosos fieles acompañando a la imagen. Durante su recorrido, hay puntos donde el público se concentra de forma notable, generando una atmósfera única.

Su paso por Carrera Oficial, en torno a las siete de la tarde y hasta las ocho, es uno de los más esperados del Domingo de Ramos, con gran afluencia de público y una fuerte carga emocional.

Hermandad de la Vera Cruz

La Vera Cruz destaca por los contrastes de su recorrido. Parte de un entorno más recogido pero pronto alcanza zonas donde el espacio se abre, lo que permite disfrutar de una visión más completa del cortejo.

Uno de los momentos más interesantes se produce en su tránsito cercano al río, donde el paisaje monumental de Córdoba aporta una imagen especialmente atractiva. Antes de ello, su paso por Carrera Oficial, entre las siete y cuarenta y las ocho y cuarenta, ofrece una visión más ordenada y solemne de la cofradía.

Hermandad de la Esperanza

La Esperanza gana protagonismo a medida que cae la noche. Su recorrido permite ver cómo la iluminación empieza a jugar un papel clave, especialmente en calles más amplias donde el palio destaca con mayor fuerza.

El paso por Carrera Oficial se sitúa entre las ocho y veinte y las nueve y veinte de la noche, un momento en el que la combinación de luz artificial y ambiente nocturno realza la belleza del conjunto.

Hermandad del Amor

El cierre de la jornada llega con el Amor, una de las cofradías más espectaculares del día. Su carácter nocturno transforma completamente la experiencia, con una iluminación que acentúa el dramatismo de los pasos.

Antes de adentrarse en algunos de los enclaves más icónicos de la ciudad, su paso por Carrera Oficial tiene lugar entre las nueve y las diez de la noche, sirviendo como antesala de uno de los finales más impactantes del Domingo de Ramos, especialmente en su recorrido por zonas abiertas cercanas al río.

ESPECIAL SEMANA SANTA

Con motivo de la Semana Santa, COPE Córdoba ha preparado un despliegue especial para llevar a todos los hogares la emoción y el sonido de las procesiones. Cada día, en un horario ininterrumpido desde las 17:30 hasta las 23:30 horas, estaremos en directo desde distintos puntos de la ciudad, para acercar a los oyentes los sonidos únicos que definen la Semana Santa de Córdoba. Desde el rachear de los costaleros hasta las bandas de música y el fervor del público.

La retransmisión se podrá seguir a través de las frecuencias habituales de COPE, en el 87.6 de la FM y en el 1215 de la Onda Media (OM). Además, para quienes prefieran los medios digitales, la cobertura estará disponible en tiempo real a través de la página web y la aplicación móvil de COPE, permitiendo no perderse ni un solo detalle de la semana grande cordobesa.