Predecir una crisis de Migraña analizando tus hábitos de vida será posible con Prismax: la app en la que trabajan investigadores del Hospital Macarena

La migraña afecta a más de 5 millones de personas en España, siendo una de las enfermedades neurológicas más invalidantes por su impacto en la vida diaria. Para mejorar este escenario, el Hospital Virgen Macarena lidera el desarrollo de Prismax, una pionera herramienta digital que, como se ha comentado en el programa 'Herrera en Cope Más Sevilla', utiliza la inteligencia artificial para anticipar las crisis antes de que aparezcan y avanzar hacia un modelo de atención preventivo y proactivo.

Un enfoque más allá de la clínica

El proyecto es una colaboración entre el Hospital Virgen Macarena, que lidera el desarrollo tecnológico, y el Hospital Virgen del Rocío, que encabeza la parte clínica. Así lo ha explicado Jesús Moreno, ingeniero de telecomunicaciones y uno de los investigadores principales, quien ha señalado que la parte clínica está a cargo de la doctora Carmen González Oria, coordinadora del plan andaluz de Cefaleas y Migrañas. El objetivo principal es "intentar aprender mucho más de lo que se conoce de la migraña".

La clave de Prismax es que va más allá de los aspectos puramente clínicos. Moreno subraya que la idea es "no solo nos centramos en aspectos clínicos, sino que intentamos profundizar un poco más en los hábitos de vida" y en el entorno del paciente, conocido como 'exposoma'. Esto incluye el análisis de factores ambientales como la temperatura o la presión atmosférica, y datos biométricos de dispositivos wearables como la frecuencia cardiaca, los patrones de sueño o la actividad física.

No solo nos centramos en aspectos clínicos, intentamos profundizar más en los hábitos de vida"

Europa Press Proyecto PrisMaX para anticipar crisis de migraña: iniciativa pionera de investigación biomédica orientada a mejorar la vida de los pacientes mediante el uso de una aplicación móvil

La personalización y la IA como clave

Jesús Moreno ha destacado que uno de los principios del proyecto es que "un paciente no se parece a otro", por lo que buscan crear un mapa de pacientes para agruparlos según sus patrones. El propósito es que "pacientes que se comportan de forma similar, sí que pueden ayudarse a la prevención unos de otros". Si varios miembros de un grupo comienzan a sufrir episodios, se podría alertar al resto para que tomen medidas preventivas.

Pacientes que se comportan de forma similar, sí que pueden ayudarse a la prevención unos de otros"

Aquí es donde interviene la inteligencia artificial, que es la encargada de procesar toda esta ingente cantidad de información para desarrollar modelos predictivos. Gracias a estos algoritmos, la aplicación podrá detectar cuándo una crisis es inminente y enviar una alerta al paciente para que pueda anticiparse y controlarla de una forma más eficaz.

Un piloto con 300 pacientes andaluces

Actualmente, el proyecto Prismax se encuentra en una fase de pilotaje en la que participan cinco centros hospitalarios de Andalucía, incluyendo los sevillanos Virgen Macarena y Virgen del Rocío, además de otros en Málaga, Granada y Almería. Se espera contar con una muestra de unos 300 pacientes, que serán los encargados de generar la información necesaria para entrenar y perfeccionar los modelos de inteligencia artificial que darán vida a la herramienta.