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Herido grave un trabajador en Mérida tras quemarse con hierro fundido

El operario ha sufrido quemaduras de carácter grave y se investiga si el suceso puede considerarse un accidente laboral

Herido grave un trabajador en Mérida tras quemarse con hierro fundido

Herido grave un trabajador en Mérida tras quemarse con hierro fundido

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un trabajador ha resultado herido de carácter grave este lunes en la localidad de Mérida tras sufrir quemaduras con hierro fundido. El suceso ha movilizado a los servicios de emergencia de la zona.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) 2.1, que ha atendido al herido en un primer momento.

Las autoridades se encuentran investigando las causas del suceso para determinar si se trata de un accidente laboral. Por este motivo, se ha activado el protocolo correspondiente de la Dirección General de Trabajo.

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