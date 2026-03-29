Valencia Basket busca su segunda copa de la Reina ante Jairis y también la redención

Valencia Basket disputará su tercera final de la Copa de la Reina este domingo a las 18:30 horas en el Palacio de Deportes de Tarragona. Será ante las vigentes campeonas, el CB Jairis murciano, que ha dejado por el camino a Leganés (72-56) y Perfumerías Avenida Salamanca (76-73) para volver a romper todos los pronósticos. Las taronja tampoco llegaron al delta del Ebro con el cartel de favoritas después de una temporada llena de dificultades y decepciones. Eliminadas en semifinales de la Supercopa, fuera de la Euroliga y cortas en sus duelos directos, Esteban Albert se vio obligado a reestructurar la plantilla sobre la marcha. No hace ni un mes, el discutido director deportivo completó los últimos movimientos. Cortar a Kayla Alexander y a Marija Lekovic, e incorporar a Khaalia Hillsman y Kendra Chery. Poco a poco el día a día mejoró, aunque se perdiera ante Uni Girona antes de la cita copera (71-74) y las valencianas cayeran en un segundo escalón entre las favoritas a este título.

Eso alimentó un cierto resquemor en un vestuario en el que el núcleo duro ha ganado nueve títulos en unos años increíbles. Se lo notamos a Raquel Carrera, en COPE, el miércoles antes de viajar. "Se nota en cada entrenamiento que el equipo quiere más y que el equipo quiere ganar. La mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido. Ojalá poder llevarnos un título pero todo empieza por un primer partido", avisó la gallega, dolida en su fuero interno, al ser preguntada esa sensación de que Valencia Basket no encabezaba las apuestas, como venía siendo costumbre.

Ese primer partido fue el jueves, ante Ensino Lugo (83-72). No fue sencillo, las gallegas llegaron a tener ocho puntos de ventaja en la primera mitad, pero las valencianas fueron recuperando el control desde la defensa, la gran seña de identidad con Rubén Burgos, para vivir un un último cuarto sin sobresaltos. No hubo brillantez, pero si seriedad y competitividad. Hillsman, una de las recién llegadas, fue clave con sus 17 puntos y 4 rebotes, aportando ese físico dominante en pintura para acompañar a Awa Fam y proteger a Carrera.

Pero el vestuario seguía en una misión, como corroboró Elena Buenavida en COPE el viernes después de eliminar la tarde anterior al Ensino Lugo y saber que se enfrentarían a Casademont Zaragoza, verdugo en la Supercopa, en la Euroliga y en Liga Femenina Endesa. Un triunfo en cinco enfrentamientos. Cuenta pendiente. "Que nos hayan ganado cuatro veces, toca el orgullo", advertía la tinerfeña.

La semifinal fue una revancha en toda regla. Ante el equipo más atlético, las taronja dominaron el rebote, impusieron su físico con Fam y Hillsman mandonas en las zonas, y Anderson le dio a las de Burgos el ritmo ofensivo adecuado. Hasta los lanzamientos desde el arco entraron (9 de 22, jun 40 por cien), de hecho, una racha de tres triples en el último cuarto sofocó el intento de revuelta maño.

Uno de ellos de Leo Fiebich, sin duda, la mejor noticia en esta Copa. La alemana, una profesional impecable, está sacando su mejor baloncesto. Su autoexigencia no le ha ayudado, pero también ahora, con Anderson encontrándola en posiciones de tiro liberadas, construidas, sin exponerla a jugar unos contra unos, Leo es Leo. Ante Ensino anotó 15 puntos con un 4 de 7 en triples. Ante Casademont, 18 con un 4 de 5 desde el 6'75, su único error en lanzamientos de campo.

Con Anderson en la batuta, Leo estable, la energía de Fam, el descaro de Buenavida, el duende de Carrera y el físico de Hillsmann, las demás piezas van encajando y el mejor Valencia Basket del curso pide paso para levantar su segunda copa de la Reina. No será sencillo. Jairis es un equipo valiente, osado, luchador... como demuestra el hecho de repetir final, una proeza para las de Alcantarilla.