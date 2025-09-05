COPE
Decretada una orden de alejamiento para los dos detenidos por el atropello en Mérida

Se les investiga por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

1 min lectura

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha acordado una orden de alejamiento para los dos hombres detenidos por el atropello a un peatón en la barriada emeritense de San lázaro en la madrugada del pasado miércoles. 

El juez acuerda la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicar con ella para los dos investigados en esta causa que se sigue por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los detenidos han pasado a disposición judicial hoy viernes, día 5, y el juez ha acordado para los dos la medida de libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.

