Decretada una orden de alejamiento para los dos detenidos por el atropello en Mérida
Se les investiga por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas
Mérida - Publicado el
1 min lectura
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha acordado una orden de alejamiento para los dos hombres detenidos por el atropello a un peatón en la barriada emeritense de San lázaro en la madrugada del pasado miércoles.
El juez acuerda la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicar con ella para los dos investigados en esta causa que se sigue por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Los detenidos han pasado a disposición judicial hoy viernes, día 5, y el juez ha acordado para los dos la medida de libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.
