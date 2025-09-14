La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz de Mérida celebra sus 10 años en la Alcazaba Árabe

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz de Mérida celebrará sus 10 años de vida con un concierto el próximo 20 de septiembre en la Alcazaba Árabe de la capital autonómica, a las 21 horas.

Un espectáculo de música, imagen, luz y sonido, en el que la agrupación contará con la colaboración de la Coral Augusta Emérita. La dirección corre a cargo de Juan José Rodríguez y el arreglo musical, de Álvaro Caballero.

Junto a la agrupación, participarán músicos de otras bandas de Extremadura y unos músicos de Valencia que han estado con ellos varios años tocando y querían acompañarles este año.

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz se fundó el 1 de junio de 2015 por un grupo de jóvenes amantes de la música cofrade. En estos diez años de vida, la agrupación ha realizado todo tipo de eventos acorde a su estilo musical y entorno artístico. Poco a poco se ha ido abriendo paso entre todo tipo de bandas de la región, llevando el nombre de la ciudad donde se fundó en cada certamen, procesión o concierto, y el cual reside en su banderín.