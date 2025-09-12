La Soledad saldrá en procesión por Badajoz este domingo

La novena en honor a la Virgen de la Soledad Coronada, patrona de Badajoz, transita ya su recta final impregnada por el espíritu de las Bienaventuranzas que guían este año las predicaciones.

LOS ACTOS QUE QUEDAN

Este viernes, el séptimo día del novenario, la Hermandad dedica la jornada al Colegio Santa María Asunta, con el que mantiene una estrecha relación, con una destacada participación de los más pequeños en la Eucaristía.

Además este viernes se celebrará el ensayo de las portadoras de las andas de la Virgen (a las 20:30 horas en la Casa de Hermandad de la Soledad). El Hermano Mayor de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, ‘Guti’ hacía en COPE un llamamiento abierto: “Cualquier hermana o pacense que desee portar a la Virgen puede venir a ensayar y sacarla el domingo. Solo tiene que venir y hablar con el capataz, Juan Carlos, quien “le hará un hueco”.

Mañana sábado, la novena dedicará su jornada a la propia Hermandad, con ofrenda floral y besamanos que se extenderá desde la tarde de sábado a la mañana del domingo. "Hay un acto importante en la Catedral, la ordenación de Alejandro Campos, el diácono que nos acompañó este año en la procesión del Rosario del Viernes Santo, y no podremos hacer la ofrenda desde la mañana como es tradicional, pero tendremos la tarde del sábado y la mañana del domingo".

El punto álgido llegará el domingo 14. Tras la Eucaristía de las 20:00 horas en la Catedral que dedicará el día a todas las cofradías de Badajoz, tendrá lugar el traslado histórico. Sobre las 21:00 horas, la imagen de la patrona iniciará su procesión hacia la iglesia de Santa María la Real (San Agustín), donde no acudía para su fiesta desde hace más de dos décadas. El recorrido será el siguiente: Plaza de España, San Juan, Soto Mancera, Luis de Morales, Céspedes y entrada por la Plaza de San Agustín.

El lunes 15, festividad de la Soledad Coronada, tras la misa solemne de 20:00 horas presidida por el arzobispo Fray José Rodríguez Carballo, la Virgen regresará en una segunda y última procesión a su ermita. Este traslado en dos etapas, acordado por la nueva junta de gobierno, busca “que la gente sintiera aún más la cercanía de la Virgen y la importancia de su fiesta”.

el día de los nuevos hermanos

Ayer jueves, el sexto día del novenario, estuvo marcado por uno de los actos más emocionantes y simbólicos: la imposición de medallas a los nuevos hermanos que se han incorporado a la cofradía durante el último año. Un rito que refleja la vitalidad de una hermandad que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

La ceremonia, celebrada en la Catedral Metropolitana, tuvo un carácter especialmente familiar. Junto a adultos, decenas de niños, incluso bebés en brazos de sus padres, recibieron la distinción que les acredita como miembros de pleno derecho. Por primera vez, fue el propio hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez ‘Guti’, quien, junto al capellán, impuso las medallas y entregó los diplomas, un momento que subraya la tradición de las familias de inscribir a los nuevos miembros desde su nacimiento.

Queríamos que la gente sintiera aún más la cercanía de la Virgen y la importancia de su fiesta Francisco Javier Gutiérrez Hermano Mayor de la Cofradía de la Soledad Coronada, Patrona de Badajoz

Ante la expectación generada por estos cambios y la emoción de vivir una Novena que ya se acerca a su fin, el hermano mayor compartió su visión con calidez y devoción: "Está siendo una Novena con muchos fieles y con unos predicadores increibles". Una vez en su ermita, la Patrona cerrará unos días inolvidables para la fe y la tradición pacenses, en un año que refuerza su vínculo con la ciudad y sus fieles.