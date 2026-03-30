La Oración en el Huerto llena de devoción el Lunes Santo en Badajoz

La Hermandad de la Oración en el Huerto vuelve a recorrer las calles de Badajoz este Lunes Santo en su esperada estación de penitencia. Desde la Iglesia de la Concepción, la cofradía inicia su recorrido a las 21:00 horas con sus dos pasos: Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de los Dolores. Con 450 hermanos y 200 nazarenos, la hermandad protagoniza una de las noches más solemnes de la Semana Santa pacense.

03 Oración en el Huerto Semana Santa en Badajoz Escuchar

Un legado de más de cuatro siglos

Los orígenes de la cofradía se remontan a 1609, cuando fue fundada por el gremio del comercio en una iglesia de la Alcazaba. A lo largo de su historia, ha mantenido su actividad sin interrupción, integrando a otros gremios como los farmacéuticos y consolidándose como una de las hermandades con más solera de la ciudad.

Tras una etapa delicada, la hermandad vivió una de sus épocas más brillantes bajo el mandato de D. José Salas Durán (Pepe Salas). Fue entonces cuando la Junta de Gobierno decidió nombrar Hermana de Honor a nuestra emisora, la Cadena COPE Badajoz. Hoy, gracias al trabajo de su Junta de Gobierno, presidida por la Hermana Mayor María Victoria Valor Salas, ayudada muy de cerca por su hermana, María Teresa, ambas nietas del mítico Pepe Salas, la cofradía ha recuperado todo su esplendor y continúa siendo un referente devocional en Badajoz.

Dos joyas del barroco en procesión

hermanos 450Hermana Mayor: María Victoria Valor Salas

El paso de misterio, con Nuestro Padre Jesús de la Humildad, es una destacada obra del siglo XVIII atribuida a Miguel Sánchez Taramas. La escena representa a Jesús orando en el Monte de los Olivos acompañado por los apóstoles dormidos, un ángel y un olivo natural que aporta gran realismo al conjunto. El paso es portado por una cuadrilla de 40 costaleros y avanza sobre una canastilla de madera dorada de estilo barroco.

JLL Niños en el Cortejo

Por su parte, María Santísima de los Dolores es una de las dolorosas más antiguas de la ciudad, una talla anónima del siglo XVII que expresa un dolor contenido y profundo. Procesiona bajo un sencillo palio de cajón bordado en oro sobre terciopelo negro y es portada por 35 costaleros. La luz de la candelería, con 82 piezas, acentúa su expresión doliente, creando una imagen de gran impacto emocional.

Virgen de los Dolores

Uno de los momentos de mayor expectación es la difícil salida y entrada de los pasos por la estrechez de la puerta de la iglesia. El recorrido incluye puntos de gran belleza como la calle Arias Montano, la subida por Vicente Barrantes y la solemne presentación ante la Patrona en la Plaza de la Soledad, donde la pericia de las cuadrillas convierte el caminar de las imágenes en arte.

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Una hermandad viva todo el año

La vida de la hermandad se extiende más allá de la Semana Santa, con una importante acción social a lo largo del año. Destaca el Fin de Semana Solidario en noviembre para recoger alimentos para Cáritas y otras entidades. Además, la cofradía celebra cultos como el reciente Viernes de Dolores, durante el cual la imagen de la Virgen estuvo en veneración y recibió una ofrenda floral durante toda la jornada.