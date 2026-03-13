La banda del Resucitado de Badajoz: 20 años de música y fe como motor de labor social

La Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado de Badajoz celebra su 20º aniversario con un enfoque que va más allá de lo musical. Su director, José Antonio Expósito, destaca la misión principal de la agrupación: "enseñamos música, pero también intentamos buscar el crecimiento personal de todos los que la formamos". Esta labor social ha sido un pilar fundamental desde sus inicios.

El origen en el Casco Antiguo

Expósito recuerda que la banda nació "fruto de una locura de nuestro amigo José Antonio Pinilla, por entonces hermano mayor de la hermandad". El germen fueron los niños del barrio, de la calle Chapín, en el Casco Antiguo de Badajoz, lo que subraya el carácter social del proyecto desde su concepción.

Cartel del evento

Aunque el origen estuvo en la Parroquia de de San Agustín y su barrio, Expósito subraya que hoy en día la banda se ha convertido en un proyecto de ciudad. "Hay gente de Valdepasillas, de las Vaguadas, de Suerte de Saavedra, de San Roque... incluso viene gente de fuera, como de Olivenza", explica. Esta diversidad, según él, es una de las cosas que más enriquece a la agrupación.

La banda no deja de ser parte de la obra social de la hermandad" José Antonio Expósito Director

El director enfatiza que la banda es una extensión de la misión de la hermandad. "La banda no deja de ser parte de la obra social de la hermandad", afirma Expósito. Recuerda que, además del culto público a los titulares, un brazo fundamental de las cofradías es la promoción cultural y social y la atención a los colectivos cercanos.

Un concierto para celebrar dos décadas

Para conmemorar estas dos décadas, la banda ha preparado un concierto especial que tendrá lugar este domingo a las 12:00 horas en el Teatro López de Ayala. Expósito adelanta que "no va a ser un concierto al uso, sino que va a estar lleno de colaboraciones y momentos emotivos", ofreciendo una nueva visión de la música cofrade.

No es solo música, es raíz y herencia, es desgarro hecho belleza" José Antonio Expósito Director

El evento, cuyas entradas tienen un precio de 4 euros, realizará un recorrido por la evolución del género y contará con artistas invitados como la cantaora Nayara Madera, el grupo Voces Corales de Badajoz, el pianista Juan Tinoco Zambrano y la Escuela de Baile Puro Flamenco. La profunda conexión con el flamenco se resume en la idea de que "no es solo música, es raíz y herencia, es desgarro hecho belleza, es oración nacida del alma del pueblo".

Además, participarán alumnos del Colegio Sagrada Familia, que ostenta el título de Hermano Honorífico de la cofradía, reflejando la estrecha vinculación y los valores compartidos entre ambas instituciones.

Una agenda repleta de compromiso

Más allá de este aniversario, la banda mantiene una actividad frenética durante la Cuaresma y la Semana Santa. Sus sones no solo resuenan en Badajoz, sino también en Mérida, Olivenza y este año llegarán hasta La Campana (Sevilla). Fieles a su carácter social, también colaboran en procesiones infantiles como la del Colegio Santa Teresa y acuden a residencias de mayores.