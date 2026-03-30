Badajoz rediseña su Carrera Oficial para una Semana Santa más espectacular

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha detallado en el espacio 'Semana Santa en Mediodía COPE Badajoz', promovido por el propio consistorio, una de las grandes novedades de la Semana Santa pacense de este año: el rediseño de la Carrera Oficial. El objetivo es resolver las inquietudes de años anteriores y ofrecer un recorrido más atractivo y espectacular tanto para las cofradías como para el público. La ausencia de empresas en el concurso ha obligado a que este se declarase desierto y que la Carrera se reestructure con medios municipales.

Una Carrera Oficial más vistosa y exigente

En una entrevista en nuestros estudios, Casablanca explicó que la decisión de modificar la Carrera Oficial se tomó en colaboración con la agrupación de hermandades y cofradías. El principal problema, según el concejal, era que el tramo de la Plaza de España situado entre la Puerta del Cordero y la torre de la Catedral "quedaba siempre muy desangelado" porque la visibilidad era reducida. "Casi todo lo que ocurre en la carrera oficial es en la puerta de la catedral, y desde ese ángulo no se ve", señaló.

Hemos querido reforzar lo que es la parte de la puerta, poniendo un mayor número de sillas" José Antonio Casablanca Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz

Para solucionarlo, el nuevo diseño potencia la zona de la puerta de la Catedral con más sillas y la instalación de gradas. La intención es que el público pueda hacer un "mayor uso de esa zona" y, al mismo tiempo, crear un recorrido donde los pasos vayan "encajonados, como nos gusta verlos", algo que considera "mucho más espectacular". Este año se ha añadido incluso un "reviraíto" antes de la puerta del templo, un detalle que busca realzar el trabajo de los costaleros.

Semana Santa Pacense

El concejal también animó al público a utilizar las sillas de la Carrera Oficial, cuyo coste de un euro es un donativo destinado íntegramente a la agrupación de hermandades, una cifra que calificó de "insignificante". Casablanca atribuyó la falta de uso a la "falta de costumbre" y al posible desconocimiento. "La gente no cree que pueda ser tan barato", comentó, aclarando que el acceso es para el público general.

La labor social, el pilar de las hermandades

Más allá de los desfiles procesionales, José Antonio Casablanca quiso poner en valor la gran labor social que realizan las hermandades durante todo el año, un trabajo que, a su juicio, "muchas veces no se ve ni es reconocido". El concejal subrayó que sacar una procesión es solo "una pequeña parte" del compromiso de las cofradías, que incluye colaboraciones con Cáritas, el Banco de Alimentos, comedores sociales y otras asociaciones.

Es un trabajo impagable que que que se hace desde estas hermandades hacia la sociedad" José Antonio Casablanca Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz

Casablanca, que se declaró "un poquito de todas las cofradías" aunque es hermano de San Roque desde niño, también destacó el esfuerzo de coordinación que implica la Semana Santa, involucrando no solo al consistorio a través de Cultura, Obras o Limpieza, sino también a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Todo para garantizar que la prevista "mucha afluencia de público" pueda disfrutar de los eventos "con la máxima seguridad posible".

Un repaso a la Semana Grande

Durante la entrevista, el responsable de Cultura también repasó algunas de las citas clave de la semana. Desde la salida de la Oración en el Huerto el Lunes Santo, la cofradía de los comerciantes, hasta la procesión de San Fernando el Martes Santo. También se refirió a la hermandad de la Vera Cruz, que procesiona el Jueves Santo, y a la del Resucitado, que sale a las cuatro y media de la tarde, un horario que consideró positivo para atraer más público.

FOTO: Lorido Semana Santa Pacense

Finalmente, no faltó la mención a las procesiones del Jueves y Viernes Santo de la Soledad, patrona de la ciudad, de la que este año procesionará como un devoto más. Destacó el fervor que despierta, especialmente en la procesión del Rosario del viernes, que calificó como una de sus favoritas por el "ambiente tan respetuoso" y el recogimiento con el que el público acompaña a la Virgen de luto. La Espina, Santo Domingo, San Andrés y el Yacente también fueron objeto de comentario en la entrevista.