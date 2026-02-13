Casablanca en La Vida es un Carnaval: "En Badajoz tenemos la seguridad como máxima prioridad ante una afluencia récord"

La seguridad se ha convertido en el eje central de la organización del Carnaval de Badajoz, una fiesta de catalogada como de Interés Turístico Internacional que prevé congregar a cerca de 150.000 personas en las calles cada día del primer fin de semana. Así lo ha manifestado el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, en una entrevista en el programa 'La Vida es un Carnaval' de la Cadena COPE en Badajoz, realizado este año desde La Despechá, Cerveza y Tapas, y con el patrocinio de Amamelys Centro Estético, La mafia se sienta a la mesa, AOSA Mercedes Benz y

Ayuntamiento de Badajoz, donde ha subrayado que el objetivo es compatibilizar el crecimiento exponencial de la fiesta con el disfrute de todos los asistentes.

El reto de regular los artefactos

Uno de los mayores desafíos es la gestión de los artefactos, cuyo número ha crecido hasta los 45. Casablanca ha explicado que la evolución de la fiesta obliga a implantar nuevas normativas para garantizar que no se produzcan incidentes. "Garantizar que todo el mundo que se da cita en el carnaval pueda disfrutar del carnaval sin que el otro carnavalero le impida ese disfrute y por supuesto velando por la seguridad de todos", ha afirmado.

El concejal ha aclarado que la creación de una zona específica en la avenida Entrepuentes no es una imposición, sino una alternativa de seguridad. Se trata de ofrecer un espacio a aquellos artefactos que no encuentren sitio en un centro ya saturado, para que "puedan seguir con su artefacto en una zona donde sí caben" y no suponga un peligro ni tengan que retirarse.

Un desfile de récord y sin recortes

Respecto al Gran Desfile de Comparsas del domingo, que podría superar las 10 horas de duración con más de 12.000 participantes, el concejal se muestra cauto ante posibles cambios drásticos. A pesar del debate sobre su extensión, considera que "a fecha de hoy, todavía no veo que sea un gran problema", ya que el público lo disfruta de manera intermitente y las medidas de recorte generarían más descontento.

Casablanca ha defendido que el desfile es el "más multitudinario de Europa" y que su formato actual permite una gran libertad al espectador. Ha señalado que, aunque se barajan opciones para el futuro, por ahora no se aplicarán soluciones como limitar el número de participantes o acortar el recorrido, ya que no lo considera una "necesidad imperiosa".

Una fiesta para vivirla de día y de noche

El modelo de fiesta también ha evolucionado, con un “carnaval de día” que ha ganado un enorme protagonismo el sábado en zonas como San Francisco y San Atón. Casablanca ha celebrado el éxito de este formato, enfocado a un ambiente familiar, que ha revitalizado una jornada que antes quedaba vacía. "Hay un carnaval por cada persona, porque cada uno vivimos el carnaval a nuestra manera", ha destacado el concejal.

El programa festivo se completa con citas consolidadas como el desfile infantil del viernes, descrito como la "verdadera joya escondida del carnaval", el concurso de murgas, que vive un momento de "altísimo nivel" con una final muy abierta, y el pregón a cargo del grupo Sanguijuelas del Guadiana. Finalmente, respecto a la polémica del entierro de la sardina, ha confirmado que el Ayuntamiento está dispuesto a organizar el desfile en su totalidad el próximo año si la asociación de vecinos de San Roque no puede asumirlo.