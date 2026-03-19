Quintana reconoce la complejidad de los ataques en Badajoz: "Es un caso complejo, sin excesiva colaboración"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la Policía Nacional, en colaboración con la Local, ha organizado un dispositivo especial para hacer frente a los ataques con artefactos incendiarios y disparos en Badajoz. Estos hechos, que se enmarcan en un conflicto entre dos grupos familiares de los barrios de Cerro de Reyes y San Roque, han resultado hasta ahora en la detención de tres personas.

Un caso de gran complejidad

Quintana ha calificado la investigación como "un caso un poco complejo", debido a que se trata de "conflictos muy internos". Según ha explicado, esta naturaleza dificulta la labor policial porque les "cuesta mucho" trabajar sobre ello al no tener "excesiva colaboración entre las partes".

Es un caso un poco complejo, ya que son conflictos muy internos" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Vigilancia permanente y más detenciones

El delegado ha mostrado su "preocupación" y ha asegurado que el dispositivo de vigilancia en las zonas afectadas es "permanente" e incluye personal no uniformado. Además, ha adelantado que "ahora mismo no se descartan nuevas detenciones" y que "seguramente va a haber algunas más".

Seguramente va a haber algunas más y pasarán a disposición judicial en su momento" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Finalmente, Quintana ha informado de que el último incidente registrado tuvo lugar el pasado martes sobre las 20:00 horas, con nuevos disparos en el Cerro de Reyes. "Estamos trabajando en ello", ha concluido, destacando la cooperación continua con la Policía Local de Badajoz.