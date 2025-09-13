Las obras para el control y retirada del nenúfar del río Guadiana a su paso por Badajoz empezarán en octubre

Las obras para el control y retirada del nenúfar mejicano a su paso por la ciudad de Badajoz empezarán en octubre, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado que "probablemente" sea "única" en el mundo, porque no hay antecedentes. La colaboración institucional en torno a la misma permitirá minimizar los posibles daños que se vayan a generar, "pero siempre buscando el interés general".

En este mismo sentido, Quintana ha recordado el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Delegación del Gobierno y ha confirmado que en el mes de octubre se iniciarán las obras para la retirada del nenúfar del río a su paso por Badajoz, "tal y como dijimos en su momento" Quintana ha destacado que ya se ha realizado la contratación a Tragsa de la ejecución de la obra.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en el micrófono de la Cadena COPE

Asimismo, está finalizándose el contrato de licitación para la dirección de la obra, que estará en los próximos días, de forma tal que antes de que finalice el mes de octubre comenzará la primera fase, río arriba, para tratar de retirar el nenúfar del Guadiana, "una obra compleja, difícil y que está amparada también por un convenio firmado entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Delegación del Gobierno con Confederación Hidrográfica del Guadiana".

Se trata de un anuncio que el delegado ha realizado durante su intervención en la inauguración de la 34º edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), que se celebra del 11 al 14 de septiembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), con más de un centenar de actividades en torno a estos tres sectores.

Vamos a ver cómo nos sale, nos dolerá mucho la cabeza" José Luis Quintana Delegado del Gobierno

En este contexto y en presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado ha anunciado el inicio de estos trabajos en el río Guadiana. "Vamos a ver cómo nos sale, nos dolerá mucho la cabeza", ha advertido, ante una obra que "probablemente" sea "única" en el mundo porque no hay antecedentes y respecto a la cual ha reafirmado que la colaboración institucional, como así se está manteniendo, servirá para minimizar los posibles daños que se vayan a generar, "pero siempre buscando el interés general".

ACTUACIONES DE CONTROL

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, formalizó el pasado 24 de julio el encargo a la empresa pública Tragsa, para ejecutar el proyecto denominado 'Actuaciones de control de la especie exótica invasora nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana) en la cuenca del Guadiana. Fase 1: Paraje Sagrajas, arroyo de la Cabrera. Puente de la Autonomía (Badajoz)'. Este encargo cuenta con una inversión de 4.507.345,85 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

El proyecto contempla la retirada integral de todas las masas de nenúfar mejicano a lo largo de más de 27 kilómetros del río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz, desde la localidad de Sagrajas (aguas arriba del puente de la autovía A-5) hasta la desembocadura del río Caya, en la frontera con Portugal, como indicó en su momento la CHG.

El proyecto contempla la retirada del nenúfar a lo largo de 27 kilómetros

Estos trabajos se complementarán con la retirada de lodos (deslodados), que se han ido acumulando artificialmente durante años por el efecto de los azudes de La Granadilla y de La Pesquera, los cuales han facilitado el asentamiento de la especie de forma "explosiva" en el tramo urbano.

Estas intervenciones incluirán tanto el cauce principal del Guadiana como sus afluentes "más comprometidos", el arroyo de la Cabrera y el río Gévora; y la ejecución de los trabajos se desarrollará en dos fases, de las cuales esta primera fase, ya encargada, comprende todos los tramos de ríos afectados hasta el puente de la autovía; y una segunda fase, aguas abajo, hasta la frontera con Portugal.