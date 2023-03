María Jesús Montero, en Extremadura: "Antes de Sánchez, España tenía un problema de autoestima"

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que cuando el presidente del Gobierno llegó a la Moncloa, España tenía un problema de "autoestima" porque "no pintaba nada en el contexto internacional", una situación que ha solucionado Pedro Sánchez gracias a su "liderazgo europeo".



Montero ha arropado al secretario general del partido socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, este domingo en un acto celebrado en Mérida para presentar las candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.



En su intervención, Montero ha defendido la gestión económica del Gobierno que ha logrado cifras "récord" de creación de empleo a pesar de la crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, y ha cargado contra el PP que "aunque cambie de líder sigue teniendo la misma esencia" y "solo defiende el interés de unos pocos".



"En los momentos duros no se pueden cargar las consecuencias de la crisis en los de siempre", ha declarado Montero, al tiempo que ha defendido "pedir un mayor compromiso a los bancos, energéticas y grandes capitales con impuestos que permitan financiar las ayudas a los más débiles; un mayor esfuerzo a los que más tienen".



Hasta la llegada de Sánchez, ha continuado, "la opinión de España no valía", sin embargo, el presidente ha posibilitado la concesión de fondos europeos por más de 150.000 millones de euros o la puesta en marcha de la solución ibérica, gracias a la cual, la factura de la luz en el país es más barata que en el conjunto de Europa.



"Hemos demostrado ser un gobierno mucho más eficaz económicamente" a pesar de que "tradicionalmente se decía que los socialistas, para las políticas sociales", como si la política social no redundara en el crecimiento económico, ha manifestado.



Sin embargo, el actual Gobierno, aunque puede discrepar en determinados temas, "ha salido de la crisis antes que con las políticas conservadoras que destruyeron tejido productivo y empobrecieron a la gente", gracias a acuerdos como el anunciado esta semana sobre la reforma de las pensiones que garantizará el sistema público de pensiones para poder "vivir una vejez tranquila", ha dicho.



Montero también se ha referido a la "lucha feminista" que "es innata al socialismo" y ha recordado que todos los avances en materia de igualdad se han producido de la mano del PSOE, no obstante, "había que dar un paso más" ante las "escandalosa" ausencia de mujeres en las altas esfera.



En este sentido, ha defendido la aprobación de la ley de paridad porque "si somos la mitad, tenemos que estar la mitad en los gobiernos, en los consejos de administración, en los colegios profesionales, en todos los lugares donde se toman decisiones", ha dicho, pues de lo contrario, se perdería la mitad del talento.



En cuanto a la oposición que ejerce el PP, Montero lo ha definido como un partido "sin escrúpulos" que ha votado en contra de la subida del SMI y "de todo lo que significa progreso" con una forma de hacer política "a costa de la desigualdad social".



A su juicio, el PP "se dedica a hacer ruido y practicar el insulto para que la gente no nos escuche y desmovilizar el voto" socialista que mueve a las mayorías frente al voto de la "derecha" que defiende intereses minoritarios.



"No bastan cuatro años para acabar con la década de recortes a la que nos llevó el PP, tenemos que seguir trabajando para que la autoestima de nuestro país sea una seña de identidad", ha insistido.



Por ello, "mientras ellos ladran nosotros cabalgamos en todos los pueblos y ciudades para hacer posible la victoria del PSOE", ha concluido