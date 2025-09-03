Llénate de tomate en la Tomatá de Talavera la Real con la Cadena COPE

¿Qué mejor manera de despedir el verano que liberando frustraciones a tomatazos? Eso debió pensar Manoly Sancho, la alcaldesa de Talavera la Real, cuando ideó La Tomatá, que celebra su cuarta edición con una novedad: se retrasa la fecha para que sea el broche de oro estival. "Queremos que esto sea el final de fiesta del verano, y qué mejor que terminarlo con La Tomatá", confiesa entre risas la regidora.

Y es que en esta localidad, el tomate es mucho más que un alimento: "El 90% de los agricultores se dedican a este cultivo. Es un homenaje a nuestro oro rojo". Pero aquí no solo se rinde tributo al fruto de forma gastronómica. ¡Se le da un uso lúdico! El sábado 27 a las 12:00 comenzará la "gran guerra de tomate" en el Paseo Virgen del Carmen, donde 12.000 kilos de esta hortaliza estarán listos para la batalla. ¿El objetivo? "Divertirnos, liberarnos y tirar tomates a amigos... ¡y a enemigos!", bromea Sancho.

Y como aliciente, habrá premios de hasta 1.000 euros para los más enérgicos. La Cadena COPE, colaboradora del evento, pondrá la banda sonora con sus locutores estrella de la Cadena 100: Jimeno y Antonio Hueso pincharán los temas más bailables para que la fiesta no decaiga. Tras la contienda, llega la calma... y la sopa. El domingo 28, el ambiente se relaja pero la fiesta continúa con una degustación masiva de sopa de tomate para más de 2.000 personas, mermeladas y dulces típicos elaborados con este producto. "Está exquisita", asegura la alcaldesa. Las peñas locales, que ya están calentando motores con vídeos divertidísimos, animarán con concursos y juegos, creando un ambiente familiar y festivo que trasciende el municipio: "Invitamos a todos los extremeños, y a los de fuera también".

¿Es tu primera vez? Atento al dress code: ropa cómoda que no te importe manchar… ¡y mucho! La alcaldesa, veterana en estas lides, recomienda gafas para proteger los ojos: "Estos tres años me han metido en la cuba sin gafas y no me ha pasado nada, pero mejor prevenir". El tomate está pasado (no es el de consumo) para que sea más blando y menos doloroso. "Al principio dices 'ay, me he manchado', pero luego te da igual que te tiren uno o cien. ¡Es divertidísimo!". Así que ya sabes: 27 y 28 de septiembre en Talavera la Real. Cadena COPE y la Cadena 100 te esperan para vivir una experiencia única, roja y muy, muy divertida. ¡No te quedes con las ganas de aplastar un tomate!