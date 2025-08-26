Un jugador de la Kings League, la liga de fútbol de Piqué, revoluciona a los seguidores del CD Badajoz

Faltan poco más de diez días para el inicio de la liga y el Club Deportivo Badajoz apura los últimos movimientos para cerrar su plantilla. Tras las salidas del lateral izquierdo Dani Cordero y del delantero David Grande —ya fichado por el CD Mensajero—, el club blanquinegro trabaja en incorporar al menos dos refuerzos

En medio de esas expectativas, los aficionados del Badajoz vivieron este martes un inesperado revuelo en redes sociales. El jugador Diego de la Mata, con pasado en la Kings League, publicó en X un mensaje en el que aseguraba tener “ganas de jugar en un equipo concreto”, acompañado de tres corazones verde, negro y blanco, los colores de la bandera extremeña (aunque en distinto orden). La pista encendió la imaginación de muchos, que comenzaron a fantasear con su posible llegada a un club de la región.

El mensaje se viralizó con rapidez: en apenas cinco horas superaba las 20.000 visualizaciones y dio pie a un auténtico “juego de pistas”. De la Mata añadió que el equipo que tenía en mente “no se merece la división en la que está”, que “tiene rayas en el escudo” y que también aparece “un balón”.

Las reacciones no tardaron en llegar: “Un honor que juegues en este equipo”, “no creo, ¿no?” o “a luchar por el ascenso” fueron algunas de las respuestas. El propio futbolista contestó a varios comentarios sin llegar a desvelar el nombre del club.

Por el momento, todo apunta a un simple juego en redes sociales, sin confirmación oficial ni por parte del jugador ni de la entidad pacense.

¿QUIÉN ES DIEGO DE LA MATA?

Diego de la Mata, de 32 años, nació en Baños de Montemayor (Cáceres) y ha militado en equipos como el SD Formentera o el Brea. En los últimos años ha adquirido notoriedad gracias a su participación en la Kings League, la competición creada por Gerard Piqué. En ella defendió la camiseta del Ultimate Móstoles, el equipo del popular streamer DjMaRiiO.