Una jornada negra en las carreteras de Badajoz deja tres accidentes y varios heridos graves

La provincia de Badajoz ha vivido una jornada de lunes marcada por los accidentes de tráfico, con tres siniestros registrados en distintos puntos que han dejado un balance de cuatro personas heridas de diversa consideración, dos de ellas en estado grave. Los sucesos han tenido lugar en la capital pacense y en la localidad de Zafra, movilizando a numerosos efectivos de emergencias.

Dos heridos graves en la capital pacense

El primer incidente grave ha ocurrido de madrugada en Badajoz, sobre las 00:30 horas, cuando una joven de 20 años ha resultado herida de carácter grave con polifracturas. El suceso ha tenido lugar en la avenida Ricardo Carapeto, después de que el turismo que conducía colisionara contra un muro. Tras recibir la alerta, el Centro 112 de Extremadura ha movilizado una unidad medicalizada de emergencia del SES, bomberos del Ayuntamiento y una dotación de la Policía Local. La joven ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

Horas más tarde, pasadas las 13:30 horas, un motorista de 53 años ha sufrido otro accidente de gravedad en la misma ciudad. El hombre ha padecido una fractura de miembro inferior tras un siniestro ocurrido en la Avenida Vicente Marcelo Nessi. Una unidad medicalizada de atención rápida se ha desplazado al lugar junto a una patrulla de la Policía Local. El herido ha sido evacuado y ha ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Badajoz.

Colisión entre un turismo y un camión en Zafra

El tercer suceso del día ha tenido lugar en la carretera N-432 a su paso por Zafra. Sobre las 09:45 horas, un turismo y un camión han colisionado, dejando a dos varones de 45 y 75 años heridos con policontusiones y un pronóstico menos grave. Ambos han sido derivados al Hospital de Zafra para recibir atención médica.

El Centro 112 de Extremadura, que ha recibido el aviso del accidente, ha coordinado un amplio dispositivo de emergencias. Han intervenido una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, dotaciones de los parques de bomberos de Zafra y Villafranca de los Barros, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, medios de la Policía Local de Zafra y un equipo de señalización y limpieza de la carretera.