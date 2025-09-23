COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Otro motorista herido tras chocar contra un jabalí en Alzira

La sobrepoblación de jabalíes continúa provocando accidentes

Jabalí en la carretera

Europa Press

Jabalí en la carretera

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

Un motorista ha resultado herido tras chocar esta madrugada contra un jabalí en la carretera CV-550 en el término valenciano de Alzira, según ha informado el Cicu en un comunicado.

Hasta el lugar del accidente, que se producido sobre las 5.40 horas de este martes, se han desplazado una unidad del SAMU y otra una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 53 años de edad, que presentaba politraumatismo. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking