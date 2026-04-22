El Hospital Universitario de Badajoz acerca la Feria de Abril a sus pacientes con un menú especial
Preparan un menú temático para acercar la fiesta a los pacientes que no pueden salir del hospital
Badajoz - Publicado el - Actualizado
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El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha decidido llevar el espíritu de la Feria de Abril directamente a las habitaciones de sus pacientes. Para ello, las cocinas del centro han preparado un menú especial para todos aquellos ingresados cuya situación clínica y prescripción dietética lo permitan, con el objetivo de acercarles un poco de la celebración en unos días tan señalados.
Una estancia más humana
Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo de los profesionales del hospital, que cuidan cada detalle para que la estancia de los pacientes sea más cercana, humana y agradable. La medida busca ofrecer un respiro y un momento de normalidad a quienes no pueden estar disfrutando de la feria en la ciudad.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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