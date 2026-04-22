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El Hospital Universitario de Badajoz acerca la Feria de Abril a sus pacientes con un menú especial 

Preparan un menú temático para acercar la fiesta a los pacientes que no pueden salir del hospital

(Foto de ARCHIVO)Hospital Universitario de BadajozREMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE EXTREMADURAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma22/1/2026

JUNTA DE EXTREMADURA

Hospital Universitario de Badajoz

Lourdes Baquero

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha decidido llevar el espíritu de la Feria de Abril directamente a las habitaciones de sus pacientes. Para ello, las cocinas del centro han preparado un menú especial para todos aquellos ingresados cuya situación clínica y prescripción dietética lo permitan, con el objetivo de acercarles un poco de la celebración en unos días tan señalados.

Una estancia más humana

Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo de los profesionales del hospital, que cuidan cada detalle para que la estancia de los pacientes sea más cercana, humana y agradable. La medida busca ofrecer un respiro y un momento de normalidad a quienes no pueden estar disfrutando de la feria en la ciudad.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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