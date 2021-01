Extremadura también cierra gimnasios, cines y teatros

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, no lo especificó ayer en la rueda en la que comunicó el cierre de toda actividad no esencial en todos los municipios extremeños a partir de 3.000 habitantes: la hostelería, la restauración y el comercio no esencial.

Los propietarios y trabajadores de gimnasios, academias de baile o salas de exposiciones han amanecido con la confirmación, en el Diario Oficial de Extremadura, del cierre del sector deportivo y cultural. El DOE, que puedes consultar en el siguiente enlace, recoge que: “Se procederá al cierre de las instalaciones, centros deportivos y espacios para la realización de actividad física o deportiva en espacios cubiertos. Asimismo, en los recintos, centros e instalaciones al aire libre para la práctica deportiva o actividad física, sólo se permitirá la práctica del deporte o actividad física individual, de forma que en aquellas actividades deportivas individuales en las que se pueda confluir con otras personas en el espacio deberá observarse en la medida de lo posible la distancia de seguridad interpersonal”.

El director del Teatro López de Ayala de Badajoz, Miguel Murillo, en declaraciones a COPE Badajoz, señala que entiende esta medida: "Ya no es que dentro del teatro se esté seguro, que se está, sino que también hay un proceso de movilidad, gente que tiene que venir, y ante esas cifras se quiere evitar esas concentraciones". El director del teatro pacense "acata lo que se ordena" y repite que "la cultura es segura" y que "hay que acabar con esta pandemia".

Si mejora la situación sanitaria en la Comunidad Autónoma y en la ciudad, uno de los próximos eventos en el López de Ayala será el concierto de Funambulista, dentro de su gira "Origen".