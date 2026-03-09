E-distribución advierte una "instalación potencialmente peligrosa" en el Circo Encantado de Badajoz

La filial de redes de Endesa, E-distribución, ha constatado una situación "irregular" en el Circo Encantado de Badajoz, que se había conectado de forma fraudulenta a la red eléctrica. La compañía procedió a desconectar emtonces la instalación, calificándola como potencialmente peligrosa por carecer de las medidas de seguridad reglamentarias, e informó de los hechos al consistorio.

Suspensión cautelar del Ayuntamiento

Tras recibir la denuncia de la compañía eléctrica, el Ayuntamiento de Badajoz procedió a la suspensión cautelar de la autorización que había concedido al circo en su nueva ubicación del Cerro del Viento. El consistorio ha justificado la medida al comprobar que el espectáculo itinerante "no dispone de un suministro eléctrico contratado conforme a la normativa vigente para el desarrollo de su actividad".

El escrito facilitado por la distribuidora advierte de un uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico, detectando que la instalación estaba "conectada de forma no autorizada a una arqueta perteneciente a la red de baja tensión". Por este motivo, el ayuntamiento requirió al promotor del espectáculo a presentar toda la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad.

Uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico"

La versión del circo

Por su parte, el responsable del Circo Encantado, Demis Savi Rossi, ha explicado en declaraciones a Europa Press que están a la espera de un último trámite para poder operar. Según ha detallado, el ayuntamiento les exige ahora un informe de un Organismo de Control Autorizado (OCA), por lo que están pendientes de la visita de un técnico para "subsanar" la situación y poder finalmente debutar este jueves.

Savi Rossi ha mostrado su frustración ante los constantes cambios de criterio. "Estamos tratando de trabajar con nuestros generadores y hay una normativa que lo pide Industria, a mí no me lo han pedido en ningún momento, ahora han pedido esto pero bueno", ha señalado, añadiendo que "cada día salen con algo distinto, será así, vamos a aguantar, quememos el último cartucho".

Una instalación potencialmente peligrosa"

Funciones suspendidas 'hasta nuevo aviso'

Este revés se suma a la clausura de la instalación en su ubicación original de Valdepasillas, horas antes de su estreno previsto para el 27 de febrero, también por problemas de seguridad y normativa. En su página web, el circo ha comunicado que, "por causas totalmente ajenas a la empresa", se ven obligados a suspender las funciones programadas en Badajoz "hasta nuevo aviso", lamentando las molestias y asegurando la reubicación de las entradas ya adquiridas.

el psoe anima a ir al circo

Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista ha "animado a la ciudadanía de Badajoz a acudir estos días al Circo Encantado" aun a pesar de tener sus actividades clausuradas por problemas de seguridad.

En nota de prensa, los socialistas aseguran que "no resultan creíbles las explicaciones ofrecidas por el gobierno municipal y consideran que el Ayuntamiento ha tratado de salir del atolladero como ha podido cuando el problema ya era público y la gente tenía formada su propia opinión". Estas afirmaciones contrastan con la denuncia de E-distribución, que evidencia un grave problema de seguridad con una "instalación potencialmente peligrosa".