Este domingo volverá a ser el día grande para los alburquerqueños y la Virgen de Carrión

La localidad pacense de Alburquerque se viste de gala para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Carrión, un evento que trasciende lo religioso para convertirse en un encuentro social y cultural. La Hermandad, inmersa en los preparativos, ha tejido un programa de actos que une fe, tradición y festividad, marcado este año por una transición significativa en su liderazgo.

Las celebraciones ya están en marcha, habiendo comenzado con dos pilares fundamentales, Las Novenas como tiempo de preparación espiritual dedicado a honrar a la Virgen en la Iglesia de San Mateo Apóstol, reuniendo a los fieles en oración diaria y el Tradicional Petitorio, un acto lleno de colorido y alegría, que recorre las calles del pueblo recogiendo donativos y ofrendas para la Patrona. La misma noche, estas ofrendas son subastadas en el Hotel Restaurante Machaco, una velada que combina la solidaridad con el ambiente festivo y que sirve como una crucial fuente de financiación para la Hermandad

El Corazón de la Fiesta

El punto álgido del fin de semana es, sin duda, la Romería al Santuario de la Virgen de Carrión. José María Rasero, el mayordomo, ha destacado en COPE el esfuerzo conjunto de la Hermandad y las “peñas de amigos” para enriquecer y recuperar las tradiciones de este día tan especial. El programa para la romería es una mezcla de fervor religioso y ocio campestre con la Ofrenda Floral y la Santa Misa en el santuario como momentos centrales de devoción religiosa, donde los romeros agradecen y honran a su patrona. La jornada se complementa con una ruta ecuestre para los amantes del caballo, un concurso de tiro al plato, suelta de vaquillas y juegos tradicionales que recuperan las costumbres de la tierra. Esta combinación asegura un día de diversión para todas las edades.

Transición en la hermandad

Uno de los aspectos más destacados por el mayordomo es la ejemplar participación de la gente joven. El mismo destacaba para COPE que “ha sido impresionante como la gente joven se ha volcado con la participación” reflejan una inyección de vitalidad esencial para la supervivencia y evolución de estas tradiciones centenarias.

Virgen de Carrión

Este año tiene un significado especial, ya que José María Rasero ha confirmado que será su última fiesta como mayordomo. Tras su mandato, en el próximo mes de octubre se celebrarán elecciones para nombrar a un nuevo mayordomo y renovar la Junta de Gobierno de la Hermandad. Sin embargo, su compromiso permanece intacto: “Voy a estar al lado del nuevo Hermano Mayor para lo que él necesite”, una muestra del profundo sentido de servicio y comunidad que caracteriza a estos cargos.

El Día Grande: 8 de Septiembre

El colofón final llegará el 8 de septiembre, día oficial de la Virgen de Carrión. Este es el día grande para todos los alburquerqueños. Los actos se centrarán en los alrededores de la ermita con una solemne procesión que traslada la imagen de la Virgen, acompañada por los fieles. La festividad concluirá con la actuación del Grupo Folclórico Albahaca, que pondrá el broche musical con su repertorio de canciones tradicionales.

Voy a estar al lado del nuevo Hermano Mayor para lo que él necesite José María Rasero Mayordomo

Desde Alburquerque se lanza una cálida invitación no solo a los extremeños, sino también a los vecinos portugueses, fortaleciendo los lazos transfronterizos. Rasero invita a todos a “disfrutar de la Romería de la Virgen de Carrión y disfrutar en torno a nuestra patrona”, pero hace un llamado a la responsabilidad: “disfrutar pero con cabeza”, priorizando así la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas como fiel reflejo de la identidad de un pueblo que cuida su patrimonio inmaterial, celebra su fe con alegría y mira al futuro con la energía de las nuevas generaciones, todo bajo la atenta mirada de su querida Virgen de Carrión.