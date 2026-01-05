Avanza llena de ilusión la cabalgata por Granada

La Cabalgata de Reyes Magos de Granada ha arrancado este viernes con un recorrido notablemente recortado debido a las previsiones meteorológicas. La comitiva, compuesta por 25 carrozas, ha iniciado su paso a las 11:00 horas desde la avenida de la Constitución y finalizará en la Plaza del Carmen, donde la alcaldesa, Marifrán Carazo, recibirá a Sus Majestades sobre las 14:00 horas.Unos Reyes de la cultura y el deporte

Los emisarios reales de este año están fuertemente ligados a la cultura y el talento de Granada. El bailaor Manuel Liñán representa a Melchor, el guitarrista Juan Habichuela ‘Nieto’ a Gaspar y el músico Miguel María Pérez Corroso a Baltasar. Además, la medallista olímpica María Pérez se convierte en la primera mujer en encarnar a la Estrella de la Ilusión.

Antes de iniciar el recorrido oficial, Sus Majestades han visitado la Alhambra y el Estadio Nuevo Los Cármenes. Entre las carrozas temáticas destaca la dedicada a ‘Granada 2031’, vinculada a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, con un diseño que mezcla tradición y modernidad.Un gran dispositivo de seguridad y limpieza

El evento cuenta con un dispositivo de seguridad adaptado a los cambios, con 65 agentes de la Policía Local encargados de los cortes de tráfico y una veintena de voluntarios de Protección Civil para el control de aglomeraciones. Se suman además vehículos de intervención rápida y un puesto sanitario avanzado.

A pesar de los cambios, la magia se mantiene con el reparto de 7.500 kilos de caramelos y más de 2.500 pelotas, aproximadamente la mitad de lo previsto inicialmente. La celebración ha sido posible gracias a la generosa colaboración de numerosas empresas, entidades y colectivos locales.

Un refuerzo especial de limpieza sigue a la comitiva para que la ciudad recupere la normalidad lo antes posible. De cara al Día de Reyes, el Ayuntamiento también reforzará la recogida selectiva de papel, cartón y envases con vehículos y personal adicional.