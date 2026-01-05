Encuentran el cuerpo sin vida de un senderista en Peñas de Aia

Localizan el cuerpo sin vida de un senderista en Peñas de Aia

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han hallado en el Parque Natural de Peñas de Aia el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años desaparecido durante este pasado domingo tras salir a hacer una ruta de senderismo en el término municipal de Oiartzun.

Su cuerpo ha sido rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza debido a la dificultad de acceso al lugar donde se encontraba, que lo ha trasladado hasta el punto de encuentro con la funeraria. La víctima será trasladada al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

Alrededor de las diez de la noche de este pasado domingo la familia de la víctima dio aviso de su desaparición. Por la mañana había salido al monte y no había regresado a su domicilio.

Tras solicitar ayuda para su localización, poco antes de la medianoche se estableció un dispositivo de búsqueda coordinado por un técnico de la Dirección de Atención de emergencias del Gobierno Vasco.

En el dispositivo han participado recursos de la Ertzain-etxea de Errenteria, el helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, Bomberos, Policía local y Cruz Roja.