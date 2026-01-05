COPE
Muere un hombre de 77 años en un accidente de tráfico en la carretera EX-200, en Llerena

El vehículo se salió de la vía por causas que se investigan en el tramo entre Llerena y Casas de Reina

112 Extremadura

112 Extremadura

Blas Sánchez

Almendralejo

1 min lectura

Un hombre de 77 años ha fallecido en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-200, que une Llerena y Casas de Reina. Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha producido tras una salida de vía de un vehículo.

Tras recibir el aviso, el 112 ha movilizado a personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES) y patrullas de la Guardia Civil. A pesar de la rápida actuación, los equipos de emergencia desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro, mientras que el cuerpo ha quedado a disposición de la autoridad forense.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

